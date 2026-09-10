FDA retira queso crema y ensaladas por posible contaminación con listeria: estos son los productos afectados

Una nueva alerta sanitaria encendió las alarmas entre consumidores de Nueva York. Made Fresh Salads, Inc. retiró del mercado una amplia variedad de ensaladas listas para consumir, productos de queso crema y otros alimentos debido a una posible contaminación con Listeria monocytogenes.

La empresa, con sede en Nueva York, anunció el retiro después de que un análisis ambiental realizado en sus instalaciones, en conjunto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), detectara la presencia de la bacteria en algunas áreas de la planta.

Hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con los productos incluidos en este retiro, de acuerdo con la información difundida por la compañía.

¿Qué productos fueron retirados?

El retiro abarca una extensa lista de alimentos preparados y productos refrigerados comercializados bajo las marcas Made Fresh Salads y Northside.

Entre los artículos afectados se encuentran diferentes ensaladas listas para consumir, entre ellas:

Ensalada de garbanzos: 5 libras

Ensalada de pasta con pesto: 5 libras

Ensalada de patatas: 30 libras

Otros productos de ensalada preparados para venta minorista y delicatessen.

Las fechas de caducidad de los productos afectados van del 3 al 18 de septiembre de 2026.

El retiro también incluye otros alimentos preparados por la compañía, como:

Pudín de chocolate: 7 libras

Pudín de vainilla: 6 libras

Croquetas de patata: paquete de 12 piezas.

Pasteles de cangrejo.

La compañía advirtió que los productos pudieron haber sido reenvasados en distintos tipos de recipientes, tanto para establecimientos de delicatessen como para venta directa al consumidor. Por esa razón, la codificación y el etiquetado pueden variar dependiendo del establecimiento donde fueron adquiridos.

También retiraron productos de queso crema

La alerta no se limita a las ensaladas. Made Fresh Salads también retiró todos sus productos de queso crema, incluidos aquellos comercializados en presentaciones de 5 y 30 libras.

Entre las variedades se encuentran productos con sabores como queso crema de manzana y canela, además de otras preparaciones y productos a base de tofu y vegetales.

Los alimentos fueron distribuidos a minoristas y distribuidores en distintas zonas de Nueva York, incluyendo Brooklyn, Queens, el Bronx y la ciudad de Nueva York.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Las autoridades y la empresa recomiendan a las personas que hayan comprado alguno de los productos incluidos en el retiro no consumirlos.

La indicación es devolver los artículos al establecimiento donde fueron adquiridos para solicitar un reembolso.

Un punto importante es que los productos retirados podrían haber sido colocados en diferentes empaques después de su fabricación, por lo que los consumidores deben revisar cuidadosamente la información del producto y consultar los avisos oficiales de la compañía y de la FDA.

¿Por qué fueron retirados los alimentos?

El retiro comenzó después de que un análisis ambiental realizado por Made Fresh Salads y la FDA encontrara muestras positivas para Listeria monocytogenes en algunas áreas de las instalaciones.

Ante estos resultados, la compañía suspendió la producción y distribución de los productos afectados mientras trabaja con la FDA para determinar el origen de la contaminación.

La presencia de Listeria monocytogenes en una instalación no significa necesariamente que todos los productos estén contaminados, pero el riesgo potencial llevó a la empresa a retirar los alimentos involucrados como medida preventiva.

¿Qué es la listeriosis y cuáles son sus síntomas?

La infección provocada por Listeria monocytogenes puede causar listeriosis, una enfermedad que puede presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, náuseas y dolor abdominal, de acuerdo con la FDA.

Aunque algunas personas pueden presentar síntomas leves, la infección puede resultar especialmente peligrosa para adultos mayores, niños pequeños y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

En casos graves, la enfermedad puede ser mortal. Además, durante el embarazo, una infección por Listeria puede provocar complicaciones graves, incluidos abortos espontáneos y mortinatos.

No es la primera alerta de Made Fresh Salads este año

El nuevo retiro ocurre después de que la compañía enfrentara otra retirada de productos de queso crema en febrero pasado, también relacionada con una posible contaminación por Listeria.

En aquella ocasión, los productos se comercializaron en recipientes de plástico blanco de 5 libras bajo la marca Made Fresh Salads y fueron distribuidos en Brooklyn, Queens, el Bronx y la ciudad de Nueva York.

Entre los sabores incluidos en ese retiro estaban:

Queso crema de manzana y canela.

Queso crema de manzana caramelizada.

Queso crema de arándanos.

Queso crema de ajo y hierbas.

Queso crema de jalapeño.

Queso crema de cheddar y jalapeño.

Queso crema de salmón ahumado.

Queso crema de cebollín.

Queso crema de fresa.

Queso crema de tomate seco.

Queso crema vegetal.

Queso crema de nueces y pasas.

Queso crema batido.

Tofu batido.

Aquellos productos tenían fechas de caducidad de hasta el 27 de febrero.

¿Qué ocurrió con el retiro de febrero?

La empresa explicó entonces que, durante un muestreo rutinario, encontró que una parte de la mezcladora utilizada para fabricar los productos terminados estaba contaminada con Listeria.

Made Fresh Salads informó que dejó de utilizar el equipo y lo retiró de servicio.

En ese momento tampoco se habían registrado enfermedades relacionadas con los productos retirados.

Posteriormente, la FDA elevó el retiro de febrero a categoría I el 11 de marzo, de acuerdo con información citada por Newsweek. Esta clasificación se utiliza cuando existe una probabilidad razonable de que el consumo o la exposición a un producto defectuoso pueda provocar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

La FDA informó posteriormente que ese retiro de febrero había concluido y fue cancelado.

Qué saber sobre la nueva alerta

La nueva retirada vuelve a colocar a Made Fresh Salads bajo la atención de las autoridades sanitarias. Mientras continúa la investigación, los consumidores que tengan productos potencialmente afectados deben evitar consumirlos y verificar la información oficial del retiro antes de utilizarlos.

La compañía mantiene suspendidas la producción y distribución de los productos involucrados mientras trabaja con la FDA para determinar cómo se produjo la contaminación.

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