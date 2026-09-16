Horóscopo de hoy para Escorpio del 16 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 16 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Este es un día para ponerte en primer lugar y conectarte con lo que realmente quieres. No busques impresionar a nadie ni persigas reconocimiento a cualquier precio. Recuerda que salir al mundo exige decisiones difíciles. Si apuestas por ti, podrás asumir el poder sobre tu vida.

Horóscopo de amor para Escorpio

Los pensamientos apasionados tienen un efecto positivo en tu vida amorosa. Se olvidan las frustraciones pasadas, entiendes claramente las razones para estar juntos y los lazos que existen entre ustedes. Si eres soltero, es fácil para ti conocer a los demás e impresionarlos. Tu acercamiento persuasivo resulta en la obtención de citas significativas.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

El egotismo está en tu mente y si fuera a tu manera ¡el sexo sería más frecuente! Tienes una atracción magnética, casi mágica por tu pareja y tu pareja está salvajemente atraída a ti. Te gusta tratar diferentes posiciones. ¿Qué será, suave o rudo, la mesa de la cocina o en las escaleras? Usa tu imaginación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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