Horóscopo de hoy para Escorpio del 16 septiembre de 2026

Este es un día para ponerte en primer lugar y conectarte con lo que realmente quieres. No busques impresionar a nadie ni persigas reconocimiento a cualquier precio. Recuerda que salir al mundo exige decisiones difíciles. Si apuestas por ti, podrás asumir el poder sobre tu vida.

Horóscopo de amor para Escorpio Los pensamientos apasionados tienen un efecto positivo en tu vida amorosa. Se olvidan las frustraciones pasadas, entiendes claramente las razones para estar juntos y los lazos que existen entre ustedes. Si eres soltero, es fácil para ti conocer a los demás e impresionarlos. Tu acercamiento persuasivo resulta en la obtención de citas significativas.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.