Horóscopo de hoy para Tauro del 16 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 16 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Los asuntos románticos pasarán a un primer plano. Si estás soltero, olvídate de tu ex y mira las opciones que ofrece el presente. Si estás en pareja, podrían reavivarse temáticas viejas que solo te desgastan. Tus relaciones requerirán resiliencia y profundidad emocional por parte de ambos.

Horóscopo de amor para Tauro

Las personas que más te importan se sienten descuidadas. Estas atraído a ciertos tipos y buscas los extremos lo que te lleva a personas que te ven sospechosamente cuando te les acercas. Se necesita cuidado, trata de enfocarte en aquello que es más confiable en tu vida romántica y no caigas en todos los estados de ánimo impulsivos.

Horóscopo de dinero para Tauro

Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.

Horóscopo de sexo paraTauro

La discreción no es exactamente tu punto fuerte. Tu tendencia a comentar sobre tus escapadas sexuales puede causar problemas innecesarios. Es obvio que tu pareja no estará contenta con eso. Tampoco a ti te gustaría si todo el mundo supiera lo que dejaste escapar en el calor de la pasión. Será mejor que te controles antes de que surjan problemas incómodos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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