Horóscopo de hoy para Géminis del 17 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 17 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Las primeras horas serán ideales para eliminar toxinas mediante el ejercicio o comenzar un buen baño de vapor. Hacia la tarde estarás más predispuesto al intercambio y podrías recibir propuestas románticas que despierten tu interés. Disfruta y permite que el encuentro renueve tu ánimo.

Horóscopo de amor para Géminis

Entiendes los asuntos que más importan en tu vida privada. Eres capaz de resolver desacuerdos existentes y enfrentar las consecuencias, aun cuando encuentres difícil hablar sobre ciertas cosas. Te expresas bien y estás listo para hacer compromisos cuando sean necesarios.

Horóscopo de dinero para Géminis

Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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