Horóscopo de hoy para Géminis del 17 septiembre de 2026

Las primeras horas serán ideales para eliminar toxinas mediante el ejercicio o comenzar un buen baño de vapor. Hacia la tarde estarás más predispuesto al intercambio y podrías recibir propuestas románticas que despierten tu interés. Disfruta y permite que el encuentro renueve tu ánimo.

Horóscopo de amor para Géminis Entiendes los asuntos que más importan en tu vida privada. Eres capaz de resolver desacuerdos existentes y enfrentar las consecuencias, aun cuando encuentres difícil hablar sobre ciertas cosas. Te expresas bien y estás listo para hacer compromisos cuando sean necesarios.

Horóscopo de dinero para Géminis Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.