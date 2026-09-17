Horóscopo de hoy para Tauro del 17 septiembre de 2026

Habrá alguien que ejercerá un magnetismo especial sobre ti. Hacia la tarde, los encuentros íntimos te ayudarán a liberar tensiones acumuladas y recuperar vitalidad. También podrías sentirte más dispuesto a disfrutar del placer y del contacto físico. La pasión tendrá un papel destacado hoy.

Horóscopo de amor para Tauro Si tu relación está bajo presión, estas malhumorado y poco entusiasta y tu pareja se enoja contigo por tu falta de atención, es probable que estés resentido. Se mas considerado co los demás y déjales saber porque no estas contento, y acepta que estas situaciones no necesariamente son un problema.

Horóscopo de dinero para Tauro Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.