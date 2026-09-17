Horóscopo de hoy para Tauro del 17 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 17 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Habrá alguien que ejercerá un magnetismo especial sobre ti. Hacia la tarde, los encuentros íntimos te ayudarán a liberar tensiones acumuladas y recuperar vitalidad. También podrías sentirte más dispuesto a disfrutar del placer y del contacto físico. La pasión tendrá un papel destacado hoy.

Horóscopo de amor para Tauro

Si tu relación está bajo presión, estas malhumorado y poco entusiasta y tu pareja se enoja contigo por tu falta de atención, es probable que estés resentido. Se mas considerado co los demás y déjales saber porque no estas contento, y acepta que estas situaciones no necesariamente son un problema.

Horóscopo de dinero para Tauro

Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.

Horóscopo de sexo paraTauro

Estas sufriendo una mala actitud en tu manera de hacer el amor y básicamente estas siendo egoísta. En realidad no te importa si tu pareja está totalmente satisfecha mientras tu lo estés. No dejes que esto pase muy seguido, o tu felicidad doméstica puede terminarse súbitamente. El sexo podría desaparecer completamente, después de todo quien ¿quiere hacer el amor con un egoísta?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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