Horóscopo de hoy para Acuario del 30 septiembre de 2026

Júpiter está bañándote de suerte en el ámbito de la pareja y las uniones, así que seguirás cautivando corazones. Pero revisa el pasado para que esta oleada de entusiasmo no te lleve a repetir viejos errores. Apóyate en tu experiencia, mantén los pies sobre la tierra y no descuides hogar ni familia.

Horóscopo de amor para Acuario Sintiéndote refrescado disfrutas tu actividad personal y aprecias estas experiencias únicas, especialmente cuando renuevas tus amistades cercanas y redescubres el amor. Con claridad y compostura sobrellevas los problemas con otros que una vez parecieron imposibles de resolver pero resultaron terminar bien.

Horóscopo de dinero para Acuario Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.