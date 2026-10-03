Horóscopo de hoy para Capricornio del 3 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 3 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Los astros indican que es oportuno que te ocupes de tu bienestar integral. Para eso, aprovecha el día para informarte sobre nuevos hábitos y descubrir alternativas que puedan ayudarte. Lee sobre alimentación, descanso o prevención y elige alguna recomendación que puedas incorporar a tu rutina.

Horóscopo de amor para Capricornio

Estas reticente a mostrar cualquier “da y toma” en tu relación. Otros cercanos a ti, notan que difícil te es mantener tu serenidad y relajarte. Viendo las cosas desde la perspectiva de tu pareja, te hace entender mejor que es exactamente qué es lo que está sintiendo antes de que tomes una decisión o hagas un compromiso.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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