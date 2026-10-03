Horóscopo de hoy para Leo del 3 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 3 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Recuperarás el sentido del humor, especialmente si intercambias y socializas. Las palabras de tus amigos te ayudarán a tomar con mayor liviandad y distancia esos asuntos que suelen preocuparte. Te darás cuenta de que hay muchas personas que piensan parecido.

Horóscopo de amor para Leo

Reestableciendo la cercanía con tu pareja te lleva aúna respuesta favorable, si hay cualquier problemita, tu tratas de reconciliarte. Si eres soltero, permaneces en contacto con los amigos, tus esfuerzos para revivir conexiones generalmente son exitosos y puedes hasta actuar como intermediario y reunir a otras personas.

Horóscopo de dinero para Leo

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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