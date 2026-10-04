Horóscopo de hoy para Escorpio del 4 octubre de 2026

Tu deseo de ampliar horizontes te acercará a personas extranjeras, culturas diferentes o estudios. Mientras tanto, alguien del pasado podría reaparecer, aunque conviene evitar idealizaciones. Ahora tienes ante ti un camino fértil, perfecto para nutrirte de experiencias que enriquecerán tu visión de la vida.

Horóscopo de amor para Escorpio Si eres vulnerable de alguna forma y necesitas afecto y ternura de tu pareja, muéstrale exactamente cómo te sientes y encontraras que no podrá resistirse a ti. Si no tienes pareja, o si tu relación no va muy bien, estarás disponible fácilmente para otro prospecto.

Horóscopo de dinero para Escorpio Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.