Horóscopo de hoy para Leo del 4 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 4 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Aunque tu naturaleza sea fuerte, hoy podrías mostrar sensibilidad y vulnerabilidad. No es tiempo para discusiones largas, sino para escuchar tus emociones. Habla solo de aquello que nutra tu espíritu y aporte bienestar. Ese silencio elegido será tu refugio y también tu mayor cobijo interior.

Horóscopo de amor para Leo

La relación que comparte con tu pareja es intensa. Eres capaz de reconciliar cualquier diferencia extrema que exista entre ustedes y logras animar a ambos para ser más tolerantes y abiertos. Si eres soltero, lo que hagas sale bien, es amigable y lleva a que se refuerce la confianza de nuevos compañeros hacia ti.

Horóscopo de dinero para Leo

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraLeo

No te sorprendas cuando tu vida sexual no sea tan emocionante. En lugar de simular la pasión, di lo que realmente necesitas. Ya que estas encontrando difícil hacerte valer de cualquier forma, esta no será una tarea fácil. Si haces el esfuerzo, valdrá la pena. La vida es muy corta para tener mal sexo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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