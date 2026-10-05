Horóscopo de hoy para Leo del 5 octubre de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 5 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
A veces, en tu afán de ser el centro de atención, olvidas conectar con tus necesidades espirituales. Hoy será un buen momento para bajar el perfil. Haz una pausa, retírate un poco y tómate el tiempo necesario para reflexionar, escuchar tu mundo interior y reencontrarte contigo mismo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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