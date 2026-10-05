Horóscopo de hoy para Leo del 5 octubre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 5 octubre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

A veces, en tu afán de ser el centro de atención, olvidas conectar con tus necesidades espirituales. Hoy será un buen momento para bajar el perfil. Haz una pausa, retírate un poco y tómate el tiempo necesario para reflexionar, escuchar tu mundo interior y reencontrarte contigo mismo.

Horóscopo de amor para Leo

Lleno de optimismo, te sientes como para celebrar con tu pareja y divertirse un rato. Si eres soltero, eres muy capaz de persuadir a la gente para salir, empujándolos a unírsete, pero si por alguna razón et encuentras solo en tu gran noche afuera, conoces gente rápidamente y juntos se divierten.

Horóscopo de dinero para Leo

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraLeo

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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