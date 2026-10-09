Un político llamado Hitler Mussolini fungirá como alcalde en Perú

El triunfo de un excéntrico político en las elecciones regionales y municipales efectuadas en Perú se convirtió en tendencia en redes sociales, pues al margen de sus propuestas de campaña, su nombre acaparó la atención de los ciudadanos al momento de elegir por quién votar.

Considerado un político de centro izquierda, Hitler Mussolini Simeon Flores, empresario de 45 años se postuló como candidato a alcalde de Queropalca, uno de los siete distritos que conforman la provincia de Lauricocha, ubicada en el departamento de Huánuco, al norte de Perú.

Aunque un año antes, “Mosho” —como es llamado por sus amigos— militaba en el Partido Fuerza Popular, optó por dar el salto para integrarse a la organización centroizquierdista Ahora Nación.

De esa manera se convirtió en aspirante a alcalde estableciendo compromisos de campaña como construir un estadio municipal “moderno”, mejorar las vías de comunicación y enfocarse en cuidar la expansión urbana, el turismo, la educación y la salud del municipio.

Queropalca es un pueblo habitado por 750 personas de la denominada Cordillera Blanca de los Andes. Sin embargo, no todos acudieron a votar el 4 de octubre, pues únicamente se registraron 663 habitantes.

?? A man named HITLER MUSSOLINI just won the vote for mayor in a small Peruvian town.



Hitler Mussolini Simeon Flores came out on top in Queropalca, a tiny district in Peru's central Andes, with 229 votes, official ONPE results show.



Voters clearly didn't mind the name, though? pic.twitter.com/QAMyit1k8w — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 9, 2026

Al momento de contabilizar las papeletas de votación, el candidato de Ahora Nación obtuvo 229 sufragios, cifra que representó 34.5% de respaldo hacia su candidatura.

En contraparte, su adversario más cercano fue un miembro del partido político Renovación Popular Perú, quien obtuvo 204 votos, cantidad insuficiente para alcanzar la victoria.

De esa manera, Hitler Mussolini Simeon Flores pasó de fungir como gerente del Grupo de Inversiones Simeon SAC, a convertirse en el vencedor de la contienda y nuevo alcalde de Queropalca.

“Este no fue un camino fácil. Fueron meses de mucho esfuerzo, momentos difíciles y situaciones que pusieron a prueba nuestra fortaleza y nuestra unión”, escribió el político que por nombre lleva los apellidos de dos de los dictadores más temidos de la historia.

En Perú, a la hora de elegir el nombre para un recién nacido, las leyes respaldan a sus padres para registrarlo ante las autoridades sin importar por cuál se inclinen y si resulta extraño o controversial.

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