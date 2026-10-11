La confianza del consumidor en EE.UU. se desploma aún más en la primera semana de octubre

Según datos publicados recientemente por la Universidad de Michigan, el Índice de Confianza del Consumidor cayó desde los 48,1 al cierre de septiembre hasta los 46,3 para la primera semana de octubre, con un desplome de la confianza aún más notable entre los consumidores de bajos ingresos, quienes están luchando con el alto costo de vida en medio de un conflicto con Irán que ha provocado el encarecimiento de los precios de la energía.

La encuesta por parte de la Universidad revela el descontento de los estadounidenses por la elevada inflación a más del 3% y los altos tipos de endeudamiento a pocas semanas de las elecciones. De acuerdo con las cifras presentadas, para los consumidores las condiciones económicas han caído desde los 50,9 puntos en septiembre hasta los 44,7 este mes.

Ante el informe, Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors, comentó que “los consumidores de todo el espectro político están frustrados por el aumento de los precios y la sensación de estancamiento financiero. Puede que no se refleje claramente en los datos generales del PIB, pero probablemente será muy evidente cuando los votantes emitan su voto en las próximas semanas”, dijo a Reuters.

El sondeo también reveló las expectativas de los consumidores estadounidenses en cuanto a la inflación para el próximo año, la cual ha aumentado ligeramente hasta los 4.7%, y para los próximos cinco años a 3.5%.

En el análisis, los investigadores destacaron que el mayor gasto está siendo impulsado por los hogares con mayores ingresos, reforzando la teoría de “la economía en forma de K” que se ha observado en los últimos meses.

En este sentido, los resultados de la encuesta indicaron que al menos un 54% de los consumidores espera gastar menos este año, mientras que un 16% señaló que dejaría de comprar debido a los altos precios.

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