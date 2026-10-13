Aeropuerto de Hollywood-Burbank inaugura terminal de $1,300 millones

Con un costo de $1,300 millones de dólares, el Aeropuerto de Hollywood-Burbank inauguró este martes 13 de octubre una nueva terminal, que reemplaza a la originalmente construida en 1930.

A las 5:00 a.m., la nueva terminal abrió sus puertas a los viajeros, con los primeros vuelos programados para despegar desde las 7:00 a.m.

El edificio inaugurado abarca una superficie de 355,000 pies cuadrados que incluye restaurantes, salones y tiendas.

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También tiene un puesto de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), así como una zona remodelada con tres nuevas bandas transportadoras para la entrega de equipaje y una terminal totalmente eléctrica, una de las primeras de su tipo en el país.

El proyecto de construcción de la nueva terminal se aprobó con el propósito de sustituir el edificio original, que tiene casi 100 años de antigüedad y cuya proximidad a las pistas suscitó desde hace años preocupaciones en materia de seguridad.

“Con el traslado a la nueva terminal, la Autoridad puede mejorar los márgenes de seguridad de las operaciones del Aeropuerto Hollywood-Burbank”, expresó el director ejecutivo de la terminal aérea, John Hatanaka.

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“Durante 96 años, la antigua terminal nos prestó un buen servicio, pero ya no cumple con los diseños, las directrices de la FAA (Administración Federal de Aviación) ni con las normas sísmicas de California”, agregó el directivo.

Se tiene previsto que la terminal original sea demolida en los próximos 12 meses.

La construcción de la nueva terminal comenzó a principios de 2024, y la transición al nuevo edificio comenzó la semana pasada.

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Con su nueva instalación, se tiene previsto que el Aeropuerto de Hollywood-Burbank tenga una capacidad de brindar atención a 7 millones de pasajeros al año.

El acceso principal al nuevo aeropuerto cambió a la intersección de Winona Avenue y Hollywood Way, en lugar de la ubicación anterior en Thornton Avenue.

La estación Metrolink del aeropuerto de Burbank-Norte estará conectada con la nueva terminal a través de un paso peatonal y un servicio de transporte bajo demanda.

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A pesar de la nueva terminal, los pasajeros seguirán abordando los aviones al aire libre debido a que no se cuenta con posiciones de acceso directo.

Los funcionarios del aeropuerto solicitaron a las personas que tengan programados sus vuelos que lleguen con antelación durante los próximos días, mientras se lleva a cabo la transición de las operaciones a la nueva terminal.

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