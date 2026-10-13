Más estadounidenses ahorran para su retiro conforme crece la participación en planes de jubilación

Aunque en los últimos años el elevado costo de vida ha frenado los ahorros del promedio de la población, en especial de los hogares de bajos ingresos, quienes han estado luchando con los altos precios de los bienes esenciales.

Un reciente análisis publicado por la Reserva Federal sobre la Encuesta de Finanzas del Consumidor reveló que cada vez más estadounidenses están ahorrando para su retiro conforme crece la participación en planes de jubilación.

Según detalles del informe, desde el 2022 hasta el 2025 hubo un aumento de hasta el 54.9% en la inscripción a planes de jubilación; las cuentas de jubilación incrementaron hasta un 11% durante los últimos tres años hasta alcanzar los $106,000 dólares.

De acuerdo con los datos presentados por la FED en el análisis, los saldos de los ahorros para la jubilación en esos años aumentaron en casi todos los grupos de edades: los menores de 35 años tuvieron en promedio $48,400 dólares; el grupo de edad entre los 35 y 44 años aumentó a $182,400 dólares, los de 45 a 54 años aumentaron a $415,800 dólares; y los de 55 a 64 años experimentaron un incremento hasta los $670,200 dólares.

Asimismo, la entidad destacó que las cuentas de jubilación siguieron siendo uno de los tipos de activos financieros más comunes entre los estadounidenses y en estas se incluyen planes como 401(k), 403(b) o cuentas de retiro individual. Entre estas, las cuentas IRA son más comunes, aumentando su inscripción hasta un 50%.

El análisis también mostró que un 98% de las familias en 2025 poseían al menos una cuenta corriente, bono de ahorro, fondo de inversión colectiva, seguro de vida o certificado de depósito; no obstante, entre el 2022 y 2025 se registró una disminución en la tendencia directa de acciones del 21% al 19%.

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