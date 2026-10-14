Crueldad animal: LASD busca al responsable de la muerte de Ruso en Los Ángeles

Las autoridades del condado de Los Ángeles iniciaron una investigación de crueldad animal después de que la mascota de una familia latina fue encontrada muerta en la ciudad de Lynwood.

El incidente ocurrió el 4 de octubre cuando un perro husky de 9 años, con el nombre de Ruso, no aparecía por ningún lugar, después de que algunos vecinos vieron cómo un hombre y una mujer se acercaron al jardín donde se encontraba la mascota.

Filiberto Reyes, de 34 años y residente de Compton, dijo que su mascota Ruso era un perro juguetón y que disfrutaba estar rodeado por la gente.

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“Para mí era como un hijo. Era un perro estupendo, juguetón, amigable y lleno de energía“, declaró Reyes en una entrevista con la cadena KTLA.

Los informes dicen que, después de que el perro mordió la mano de la mujer, la pareja liberó al perro del patio y lo atrajo con comida para que saliera de la propiedad.

Unas horas más tarde, un vecino descubrió un video en internet que mostraba el cuerpo de un perro colgado en un callejón de Lynwood, cerca de la cuadra 3500 de Magnolia Avenue, a menos de una milla de distancia de la vivienda de Reyes.

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Reyes reconoció que el perro era Ruso, quien había sido colgado con una correa naranja de una puerta de seguridad metálica cerca de unos negocios.

Cuando llegó al lugar, Reyes ya no encontró el cuerpo de Ruso porque las autoridades que respondieron al incidente ya lo habían trasladado a otro sitio.

Una cámara de seguridad grabó a un hombre que llevaba al perro con una correa por el callejón donde posteriormente fue encontrado. Reyes tiene la creencia de que el sujeto puede ser el responsable de matar a su mascota.

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El incidente que ocurrió en Compton y Lynwood dejó preocupados a muchos residentes por la seguridad de sus mascotas.

“Las cosas que hizo son una locura. Hay muchísimas escuelas primarias por aquí. Que alguien ande por ahí haciendo este tipo de cosas, o incluso pensando así, es una auténtica barbaridad”, agregó Reyes.

Los propietarios de Ruso tienen la esperanza de que alguien pueda identificar al hombre que aparece junto a Ruso y denunciarlo a las autoridades.

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Además, también consideraron que se deberían imponer penas y sanciones más severas a quienes causan maltrato a los animales.

“La ciudad de Lynwood está profundamente consternada y preocupada por el incidente de crueldad animal que ha generado gran inquietud en nuestra comunidad”, expresó el concejal de Lynwood, Luis Cuellar, en un comunicado a Los Angeles Times.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias al dueño del perro y a todos los afectados por esta situación tan lamentable”, añadió Cuellar.

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Investigadores del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) informaron que utilizan el video de la cámara de vigilancia para localizar al sujeto.

“El incidente es horrible y desgarrador. Nos solidarizamos con la familia de Ruso mientras continúa la investigación. Los detectives trabajan incansablemente para identificar y localizar a cualquier posible sospechoso, o testigo, así como cualquier evidencia pendiente”, dijo este martes el LASD.

Si alguna persona tiene información sobre el incidente de crueldad animal, debe ponerse en contacto con la detective Christina Smith, del LASD, en la dirección de correo CLSmith@lasd.org.

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Para presentar un reporte de forma anónima, puede llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o presentar la denuncia por internet en su sitio web en este enlace.

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