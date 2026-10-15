Editorial: La Opinión apoya a A.J. Bayne para la Corte Superior de Los Ángeles

La elección de jueces es una de las maneras más importantes que tiene la comunidad para influir de manera directa en el ejercicio del poder y la toma de decisiones que inciden en sus vidas.

A mediados de mayo, La Opinión anunciaba su apoyo a la elección de Anthony Jeremiah (A.J.) Bayne para juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Oficina 87 en las primarias que tuvieron lugar ese 2 de junio. Bayne quedó en primer lugar con casi 700,000 votos, el 42% del total. El también finalista David Dejute obtuvo el 31.3%.

En las elecciones que culminan el 3 de noviembre, se enfrentarán los dos finalistas.

Las virtudes y ventajas que enumeramos en aquel entonces y que nos llevaron a decidirnos a apoyar la candidatura de Bayne siguen vigentes hoy. La Opinión confirma su decisión previa y su endoso de su candidatura.

La decisión de endosar a un candidato depende de su trayectoria histórica, su capacidad jurídica, integridad personal, criterio e independencia para impartir justicia y decidir los casos conforme a la ley. Cualidades que A.J. Bayne demostró durante décadas de trabajo.

A.J. Bayne es actualmente un Defensor Público Adjunto con más de 30 años de experiencia, de ellos, 19 en el Tribunal de Compton, donde ha defendido a acusados de delitos graves y supervisado abogados noveles. En todos estos años ha defendido contra cargos penales a acusados que no pueden pagar un abogado. Tiene en su foja de servicio más de 100 juicios con jurado llevados hasta el veredicto.

Por su labor profesional, A.J. Bayne cuenta con un amplio respaldo de más de 30 jueces, más de 50 abogados ?tanto defensores como fiscales? representantes de las fuerzas del orden como la Liga de Protección Policial de Los Ángeles (LAPPL) o la Asociación de Investigación de Oficiales de Paz de California (PORAC) con sus más de 85,000 miembros.

Por su labor en defensa de la gente, Bayne se ha granjeado amplio apoyo de organizaciones, activistas, funcionarios electos y sindicatos, entre ellos la SEIU Local 721, el Consejo de Distrito del Sur de California del Sindicato Internacional de Estibadores y Trabajadores de Almacenes (ILWU) y el sindicato de carteros.

El hecho de obtener el apoyo de grupos disímiles es un reflejo de cómo los impresionó la calidad de su trabajo. En su editorial de apoyo a Bayne, el Los Angeles Daily News acota que obtuvo el respaldo tanto de grupos policiales como de organizaciones progresistas de justicia penal y una reputación como pensador independiente.

Bayne posee la calificación de “Bien Calificado” (Well Qualified) por la Asociación de Abogados del Condado de Los Ángeles (LACBA). El otro candidato tiene una calificación de “Calificado” (Qualified), un escalón por debajo.

Las Cortes Superiores de California se ocupan tanto de causas penales como civiles, incluidos asuntos de familia, menores de edad, sucesiones, salud mental y tráfico. El juez dirige los procesos, resuelve cuestiones jurídicas, celebra juicios con o sin jurado y dicta las resoluciones. Consideramos que A.J. está bien calificado para estas funciones.

Otro aspecto llamativo en la biografía de Bayne es la invención de flujos de trabajo y herramientas para abogados que incorporan inteligencia artificial, testimonio de su carácter innovador y búsqueda de soluciones.

Por todo ello, La Opinión considera que A.J. Bayne es el mejor de los dos candidatos y llama a sus lectores a votar por él en las elecciones que culminarán el 3 de noviembre.