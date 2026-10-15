Las ventas minoristas en EE.UU. aumentaron un 0.8% en septiembre.

Durante el mes de septiembre, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0.8%, destaca informe publicado este jueves por el Departamento de Comercio, el cual indicó que el incremento fue mayor al que esperaban los economistas del 0.3% y más bajo que el 1.3% registrado en agosto.

No obstante, el análisis demuestra que los consumidores estadounidenses se mantuvieron resilientes pese a los elevados precios, en especial de la gasolina, alimentos y vivienda.

En este sentido, el Departamento de Comercio indicó que las ventas en gasolineras aumentaron un 0.2% en el mes de septiembre y un 6.4% interanual, mientras que las ventas en muebles y artículos para el hogar alcanzaron el 1.3%, electrónica y electrodomésticos 0.6%, y las ventas en línea incrementaron un 0.3%.

Para Natalie Kotlyar, directora nacional de la división de comercio minorista y productos de consumo de BDO, “el crecimiento de septiembre demuestra que los consumidores siguen gastando, pero no lo interpretaría como una fortaleza generalizada”, destacó.

Este miércoles, se conoció que el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 0.6% en septiembre, ubicando la inflación interanual en los 3.7%, en medio de una incertidumbre económica impulsada por el conflicto en Oriente Medio, que también ha influido en los precios al mayor, los cuales aumentaron un 1.3% en septiembre.

En este sentido, Kotlyar comenta que “con una inflación superior al 3% y los precios de la gasolina elevados, parte de este aumento se debe simplemente a los precios más altos, y muchos compradores recurren a descuentos y promociones para optimizar sus presupuestos”, dijo.

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