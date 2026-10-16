Aficionados del Barcelona demuestran su cariño a Pep Guardiola

El Palau Blaugrana, el pabellón del FC Barcelona para el basket, volvió a demostrar el vínculo que mantiene con Pep Guardiola. El entrenador recibió una ovación de los aficionados culés durante su visita al partido de baloncesto entre el conjunto azulgrana y el Olympiacos, correspondiente a la sexta jornada de la Euroliga.

Guardiola siguió el encuentro desde una ubicación a pie de pista. La reacción del público llegó durante un tiempo muerto del segundo cuarto, cuando la megafonía anunció que el exjugador y antiguo técnico del primer equipo de futbol estaba presente en el recinto.

El catalán se puso de pie para agradecer el reconocimiento de los asistentes, que respondieron con una prolongada ovación. La escena quedó reflejada también en las redes sociales del club, que dedicó un mensaje al entrenador: “Pep Guardiola, el Barça siempre será tu casa”.

Pep Guardiola, el Barça sempre serà casa teva.



This will always be your home ??? pic.twitter.com/s988miw3uL — Barça Basket (@FCBbasket) October 16, 2026

La visita se produjo en un momento en el que Guardiola no dirige actualmente a ningún equipo, después de cerrar el pasado verano su etapa de diez temporadas al frente del Manchester City. Esa circunstancia le permite mantener una mayor cercanía con el Barcelona, que ahora tiene a Hansi Flick como responsable de su primer equipo de futbol.

Una etapa que dejó 14 títulos en el Barcelona

La respuesta de los aficionados recordó el peso que Guardiola tuvo en la historia reciente del club. El técnico dirigió al primer equipo azulgrana desde julio de 2008 hasta junio de 2012, un periodo en el que conquistó 14 títulos oficiales y se convirtió en uno de los entrenadores más laureados de la institución.

Su ciclo incluyó dos títulos de la Liga de Campeones, tres campeonatos de Liga y dos Copas del Rey. También ganó tres Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Uno de los momentos más destacados de su gestión llegó en la temporada 2008-2009, cuando el Barcelona consiguió el triplete. Aquel equipo ganó la Liga española, la Copa del Rey y la Liga de Campeones, una combinación que marcó el inicio de una etapa especialmente exitosa para el conjunto catalán.

Pep Guardiola gets a standing ovation in Barcelona ? ?? pic.twitter.com/tAQzIDR7Mc — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2026

Guardiola, nacido en Santpedor, había formado parte del Barcelona como futbolista antes de asumir el banquillo del primer equipo. Su paso por ambas funciones reforzó su relación con una institución en la que construyó buena parte de su trayectoria deportiva.

Aunque su última etapa como entrenador fue en Inglaterra, el reconocimiento recibido en el Palau Blaugrana evidenció que su figura sigue ligada al club. La ovación no llegó en un partido de futbol ni durante un acto dedicado a su carrera, sino en una noche de baloncesto europeo, mientras el Barcelona se enfrentaba al vigente campeón de la Euroliga.

El equipo de baloncesto azulgrana, dirigido por Aleksander Sekulic, fue el anfitrión del duelo ante Olympiacos. En medio de la competencia, la presencia de Guardiola generó uno de los momentos más destacados de la jornada para los aficionados locales.

El mensaje publicado por el Barcelona resumió la bienvenida que recibió el técnico, cuya etapa de cuatro años en el banquillo continúa ocupando un lugar central en la historia del club.

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