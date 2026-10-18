Acusan a joven de matar a su madre en Massachusetts tras una discusión por los gatos que ella cuidaba

Un joven de 22 años acusado de matar a tiros a su madre en su vivienda de Reading, Massachusetts, habría enviado mensajes perturbadores a un primo después del crimen, en medio de una disputa familiar relacionada con los gatos que ella acogía temporalmente.

Andria Hanafin, de 49 años, fue encontrada muerta en su casa durante la madrugada del 8 de octubre. Su esposo, Matthew Hanafin, descubrió el cuerpo cuando regresó de trabajar un turno de 12 horas, poco después de la medianoche, según informaron las autoridades.

La mujer presentaba una herida de bala en la cabeza y estaba tendida en un charco de sangre. Fue declarada muerta en el lugar, informó Marian Ryan, fiscal del distrito de Middlesex.

Los investigadores sostienen que el hijo de la víctima, Ryan Hanafin, le disparó y después huyó en su automóvil. Según los fiscales, posteriormente envió mensajes por Snapchat a un primo en los que escribió que había hecho pedazos a su madre y utilizó otra expresión para describir la violencia del ataque.

La disputa familiar giraba en torno a los gatos

De acuerdo con los fiscales, madre e hijo discutían con frecuencia porque el joven estaba molesto por la cantidad de gatos que ella acogía en la vivienda.

Durante el registro de la casa, las autoridades encontraron 84 gatos, que fueron trasladados a la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales de Massachusetts, según CBS News.

La investigación también reveló que Andria había expresado preocupación por su hijo a una amiga. Según el medio, la mujer había dicho que le tenía miedo, temía posibles represalias y sentía que él le había arruinado la vida.

El día anterior al crimen, Matthew Hanafin le había dicho a su hijo que consiguiera trabajo y empezara a hacer algo con su vida. Esa misma noche, Andria llamó a su esposo para insistir en que quería que el joven abandonara la casa.

La familia tiene tres hijos. El menor, de 13 años, se encontraba en la vivienda cuando se realizó la llamada al 911, mientras que una hija estaba en la universidad en el momento del tiroteo.

La policía encontró 19 armas de fuego en la vivienda

Después del tiroteo, Ryan Hanafin huyó en un Dodge Charger negro de 2010. Las autoridades lo localizaron en Vermont y lo trasladaron de regreso a Reading.

Durante la búsqueda, la policía advirtió a los residentes que tuvieran extrema precaución si se encontraban con el sospechoso, a quien consideraba potencialmente armado y peligroso.

Los investigadores encontraron miles de cartuchos de munición dentro del automóvil. Además, durante el registro de la vivienda decomisaron 19 armas de fuego, incluida un arma de fabricación casera conocida como ghost gun, cuya trazabilidad puede ser limitada, y una impresora 3D en la habitación del joven.

Según las autoridades, Hanafin había trabajado por última vez en una tienda de armas unos seis meses antes y anteriormente había asistido a una universidad local.

La policía indicó que la familia no tenía antecedentes de visitas de las autoridades antes del tiroteo.

El acusado se declaró inocente

Ryan Hanafin fue acusado de asesinato en primer grado y de agresión y lesiones con un arma peligrosa. También enfrenta un cargo relacionado con la posesión de un arma de fuego no rastreable.

El joven se declaró inocente de los cargos durante su primera comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Woburn.

Permanece detenido sin derecho a fianza por el cargo de asesinato, mientras que la fianza por el cargo relacionado con el arma fue fijada en 5.000 dólares. Su próxima audiencia está prevista para el 10 de noviembre.

La abogada del acusado, Carolyn McGowan, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios del Daily Mail.

El caso continúa bajo investigación y las acusaciones contra Hanafin deberán resolverse en los tribunales.

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