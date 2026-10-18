Jennifer Lopez y Brett Goldstein desataron rumores de romance tras una salida

Jennifer Lopez y Brett Goldstein volvieron a acaparar los titulares de la prensa del entretenimiento tras ser vistos en una reciente salida nocturna en California. A pesar de los constantes desmentidos sobre una supuesta relación sentimental, la pareja de actores coincidió el pasado 16 de octubre en la exclusiva fiesta del representante de talentos Cade Hudson.

Según reportes recientes, ambos arribaron al evento a bordo del mismo automóvil, aunque optaron por una estrategia discreta para hacer su entrada al recinto de forma individual. Lopez, de 57 años, acudió acompañada por su veterano mánager Benny Medina, deslumbrando con un vestido midi de cuero negro y escote pronunciado. Por su parte, el actor de “Ted Lasso”, de 46 años, ingresó en solitario vistiendo un conjunto completamente negro.

La cercanía entre ambas figuras no es nueva. Lopez y Goldstein compartieron créditos en la comedia romántica de Netflix “Office Romance”. Durante el rodaje de la cinta, fuentes cercanas aseguraron a Page Six que, aunque mantuvieron un trato profesional, la atracción física y el coqueteo eran evidentes en el set.

Tras culminar las grabaciones, ambos salieron de manera informal durante un tiempo; sin embargo, allegados a los intérpretes señalaron que la chispa romántica se fue apagando progresivamente hasta consolidar una sólida amistad.

Goldstein no ha ocultado en el pasado su admiración por la cantante y actriz. En una emisión de su pódcast “Films To Be Buried With” realizada en 2018, el comediante elogió efusivamente el trabajo y la presencia de Lopez en la película “Hustlers”.

Pese a las especulaciones de los medios de comunicación y el entusiasmo de los seguidores de ambos, tanto Lopez como Goldstein han reiterado públicamente que no sostienen ningún noviazgo. En una reciente aparición promocional en el programa “Today”, la estrella de la música aclaró que suele ser vinculada sentimentalmente de manera constante con casi cualquier persona con la que colabora en el ámbito profesional.

Por el momento, los representantes de ambos artistas se han mantenido en silencio ante las solicitudes de comentarios, dejando abierta la duda sobre si este encuentro representa el renacer del romance o simplemente la continuidad de una buena amistad entre colegas.

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