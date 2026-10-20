Demanda acusa a San Diego Gas & Electric de provocar el incendio Norte

Una demanda que se presentó este lunes en el condado de Orange alega que la empresa San Diego Gas & Electric sería la responsable de provocar el incendio Norte, que estalló el viernes 16 de octubre y que destruyó al menos siete viviendas en San Juan Capistrano y San Clemente.

El bufete Bridgford Law, especializado en casos de incendios forestales, presentó la demanda en nombre de un residente de San Juan Capistrano que tuvo que ser evacuado de su hogar por la amenaza de las llamas.

Según menciona la denuncia, a las 11:31 a.m., San Diego Gas & Electric informó de un corte de energía en el circuito 197, que se localiza al noroeste de Eminencia del Norte, en San Clemente.

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Dos minutos después, la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) reportó que se había reportado el inicio del incendio Norte.

La denuncia alega que los equipos de San Diego Gas & Electric se encuentran a una distancia de entre 100 y 200 pies (entre 30 y 60 metros) del sitio donde comenzó el incendio, según datos de Cal Fire.

Después de que comenzara el fuego en San Clemente, los intensos vientos de Santa Ana alimentaron el incendio y lo extendieron hasta alcanzar la ciudad vecina de San Juan Capistrano, donde siete casas fueron dañadas o destruidas en Vía La Mirada.

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La mañana de este martes Cal Fire informó que la contención del incendio Norte avanzó al 90%, después de calcinar 570 acres.

“En nuestra opinión, este incendio reúne todas las características de un incendio provocado por una compañía de servicios públicos“, declaró el abogado Richard Bridgford, en una entrevista con la cadena ABC.

“Según lo que nos dicen los expertos y la información de la que disponemos, creemos que existe una altísima probabilidad de que haya sido causado por la compañía de servicios públicos“, añadió el abogado.

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En un comunicado, San Diego Gas & Electric confirmó el apagón en San Clemente la mañana del viernes 16 de octubre, y aseguró que estaba cooperando con la OCFA en las investigaciones.

La compañía dijo que la causa del apagón sigue bajo investigación, y mencionó que el humo y las cenizas de los incendios pueden provocar cortes de luz y que, por el momento, no tiene indicios de que exista una conexión entre sus equipos y el incendio Norte.

Las autoridades del condado de Orange mantienen las inspecciones para determinar la causa que originó el incendio en San Clemente.

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Vigilancia aérea de puntos calientes

Los bomberos del condado de Orange mantienen la vigilancia del incendio Norte, cuyo avance se detuvo en 570 acres, con una contención del 90% la mañana de este martes 20 de octubre.

Se levantaron todas las órdenes de evacuación que estuvieron vigentes durante el fin de semana, mientras que los dos bomberos que fueron hospitalizados por lesiones durante el combate a las llamas ya se recuperan en sus casas.

Bomberos vigilan que no se reavive el fuego del incendio Norte. Crédito: Gregory Bull | AP

Aunque ya no se observa humo en la zona, los bomberos trabajan en localizar los puntos calientes para evitar que el incendio pueda reavivarse.

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Para la detección de puntos calientes, la OCFA utiliza su programa de drones, que son manejados por 20 operadores, para sobrevolar las colinas de San Juan Capistrano y San Clemente.

Los drones están equipados con cámaras termográficas que ayudan a detectar los puntos calientes y proporcionan la ubicación exacta a los bomberos en tierra.

“Aunque no se vea humo en el aire, nuestro trabajo, en lo que respecta a la operación de drones, está prácticamente completado en un 25%“, aseguró el gerente del programa de operaciones aéreas de la OCFA, Dan Dufrene.

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El especialista dijo que los puntos calientes pueden estar enterrados en el suelo y permanecer inactivos durante semanas, por lo que los bomberos excavan en esos lugares para confirmar que quedan completamente extinguidos.

La OCFA solicitó a los residentes que evitaran volar drones personales debido a que podrían interferir con el operativo de los equipos aéreos de los bomberos del condado.

La agencia aseguró que espera mejorar su programa de drones para que, en el futuro, los aparatos aéreos puedan suministrar agua y tengan la capacidad de atacar los puntos calientes de un incendio sin ayuda de equipos en tierra.

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