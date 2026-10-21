Latin Grammy 2026: ¿Quiénes son los artistas que se presentarán en la gala?

La cuenta regresiva para la gran fiesta de la música en español ya comenzó. La Academia Latina de la Grabación reveló este martes los nombres de los primeros artistas confirmados que subirán al escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el próximo 12 de noviembre, con motivo de la 27.ª edición de los Latin Grammy 2026.

Entre los artistas que se presentarán en la ceremonia destaca la española Rosalía, quien llega con un impulso arrollador tras cosechar siete nominaciones gracias a su aclamado álbum “Lux”, compitiendo en las codiciadas categorías de Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

El género urbano vibrará con la participación estelar de Daddy Yankee. El legendario reguetonero, quien anunció su retiro de los escenarios en 2022, reaparece en esta edición no solo por el inminente lanzamiento de su segundo disco post-retiro titulado “La postal”, sino también por recibir el máximo galardón de la noche como Persona del Año, en reconocimiento a su trayectoria musical, su impacto cultural y sus contribuciones humanitarias.

Desde Colombia dirá presente el consagrado Juanes, mientras que el ritmo vibrante de Brasil estará representado por la carismática Anitta. Por su parte, el Cono Sur aportará su lírica con el uruguayo Jorge Drexler —quien también empata con siete nominaciones por su disco “Taracá”— y la chilena Mon Laferte, que suma seis candidaturas gracias a su producción “Femme Fatale”.

La representación mexicana brillará con luz propia mediante las actuaciones de Vivir Quintana, Silvana Estrada —con seis nominaciones por “Vendrán suaves lluvias”—, Carín León, Xavi y Banda Los Recoditos. A esta constelación se suman el talento de la puertorriqueña Kany García y la frescura de los venezolanos Rawayana y Elena Rose.

Más allá de las actuaciones confirmadas, la tensión por los premios está al rojo vivo. El compositor mexicano Edgar Barrera lidera la lista con diez candidaturas, seguido por Rosalía, Karol G, el dúo Ca7riel & Paco Amoroso y Drexler, con siete cada uno. Las Vegas se prepara para una velada inolvidable.

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