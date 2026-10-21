Miembro del Cártel de Sinaloa se declaró culpable en Arizona de traficar drogas en aviones y por túneles

Un ciudadano mexicano identificado como Juan Hernández Ochoa, de 51 años, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos de conspirar para distribuir metanfetamina y marihuana con fines de importación ilegal, como parte de una red logística vinculada con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información del Departamento de Justicia estadounidense, Hernández Ochoa trabajó entre 2015 y 2017 como transportista y distribuidor para distintos narcotraficantes relacionados con esa organización criminal.

La acusación contempla la conspiración para distribuir 500 gramos o más de metanfetamina y 1,000 kilogramos o más de marihuana con la intención de introducirlos en territorio estadounidense.

El proceso judicial se desarrolló después de que el acusado fuera extraditado a Estados Unidos con apoyo del Gobierno mexicano.

Utilizaba aviones, túneles y camiones

Según los documentos judiciales, Hernández Ochoa coordinaba el traslado de narcóticos desde ciudades fronterizas mexicanas hacia Estados Unidos mediante una red de colaboradores y distintos métodos de transporte.

Sinaloa Cartel Drug Transporter Pleads Guilty to International Drug Trafficking



According to court documents, Juan Hernandez Ochoa, 51, of Mexico, worked from 2015 to 2017 as a distributor and transporter for various drug traffickers affiliated with the Sinaloa Cartel. Hernandez? pic.twitter.com/yonkQc9qh9 — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) October 20, 2026

Entre los recursos utilizados se encontraban aviones privados, mensajeros humanos, túneles transfronterizos, camiones semirremolque y vehículos modificados con compartimentos ocultos para esconder la droga.

Además del movimiento de estupefacientes, el mexicano participaba en la logística financiera de la operación, al coordinar el traslado de dinero en efectivo obtenido de las ventas de drogas en Estados Unidos y su posterior envío a México.

Las autoridades estadounidenses no precisaron los puntos fronterizos específicos utilizados por la red ni identificaron las facciones particulares del Cártel de Sinaloa con las que habría colaborado el acusado.

Podría enfrentar cadena perpetua

La declaración de culpabilidad fue presentada por las autoridades estadounidenses como un golpe contra las estructuras de narcotráfico transnacional.

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, sostuvo que el caso forma parte de los esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales que lucran con el tráfico de drogas.

Por su parte, Rebecca Day, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Phoenix, destacó que combatir las redes de narcotráfico y llevar ante la justicia a sus integrantes continúa siendo una prioridad para la agencia.

La investigación estuvo a cargo de la oficina del FBI en Tucson, con apoyo de las autoridades mexicanas para concretar la extradición de Hernández Ochoa.

El acusado tiene programada su audiencia de sentencia para el 2 de febrero de 2027. Un juez federal determinará la pena correspondiente, que podría alcanzar la cadena perpetua, de acuerdo con la legislación estadounidense aplicable al caso.

Sigue leyendo:

– Detienen en México a “El Trebol” señalado por EE.UU. de tráfico de drogas hacia Texas.

– México captura a “El Ingeniero”, responsable de construir túneles en la frontera con EE.UU. para el CJNG.