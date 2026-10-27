Sorpresa en la Copa de la Liga inglesa por la eliminación del Arsenal contra el Fleetwood Town de la cuarta división

El Fleetwood Town protagonizó una de las mayores sorpresas de la Copa de la Liga inglesa al eliminar al Arsenal en los octavos de final, después de imponerse 5-3 en la tanda de penales. El encuentro terminó 1-1 durante el tiempo reglamentario, pero el equipo de la cuarta división encontró la forma de dejar fuera al campeón de la Premier League, pese a la diferencia de 84 posiciones que separa a ambos clubes en la pirámide del fútbol inglés.

El portero Jay Lynch fue decisivo para consumar la hazaña. Después de mantener con vida al Fleetwood durante el partido, detuvo el disparo de Bruno Guimaraes en la tanda y dejó al Arsenal sin margen de reacción. Con el acierto posterior de Conor Haughey, el conjunto local selló su clasificación a los cuartos de final.

Arsenal squad worth: ?1.4 billion

Fleetwood Town squad worth: ?2.8 million



The first reigning PL champions to be knocked out of the League Cup by a League Two side ? pic.twitter.com/Fw9YogEVb4 — ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2026

La eliminación sorprendió por la distancia entre los dos equipos y por el contexto del partido. El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, llegaba como uno de los grandes favoritos, mientras que el Fleetwood compite en League Two, la cuarta categoría del fútbol inglés.

El encuentro también tuvo un episodio inusual: la presencia de un dron sobre el estadio Highbury obligó al árbitro Michael Salisbury a detener las acciones durante más de ocho minutos. La interrupción ocurrió poco después del saque inicial y retrasó el desarrollo de un partido que terminaría convirtiéndose en una noche histórica para los locales.

?? Arsenal’s League Cup match HALTED after a DRONE flies over the stadium! pic.twitter.com/XrWrtWIjB6 — The Final Whistle (@Rufus_45) October 27, 2026

Un gol de Gyökeres no evitó la sorpresa en Highbury

El Fleetwood demostró desde la primera mitad que no estaba dispuesto a facilitarle el trabajo al Arsenal. A los 20 minutos, Aaron Loupalo-Bi recibió un pase de Harrison Neal, encontró espacio ante la marca de Marli Salmon y sacó un disparo de zurda que superó al guardameta Illan Meslier. El gol puso en ventaja al equipo de menor categoría y aumentó la presión sobre los visitantes.

El Arsenal necesitó hasta el comienzo de la segunda parte para restablecer la igualdad. Viktor Gyökeres consiguió el 1-1 al minuto 50 con una pirueta ante la marca de Finley Potter, una definición que sorprendió a Jay Lynch y devolvió a los Gunners al encuentro.

A partir de entonces, el marcador no volvió a moverse. El Arsenal dispuso de oportunidades para resolver el partido antes de los penales, pero no logró concretarlas. En el tiempo añadido, Lynch evitó sobre la línea un gol que parecía seguro de Ben White, una intervención que terminó siendo tan importante como su posterior actuación en la tanda.

La situación se complicó todavía más para los visitantes cuando Max Dowman fue expulsado por una patada a un rival sin el balón en juego. El Arsenal tuvo que afrontar los minutos finales con un jugador menos, mientras el Fleetwood intentaba aprovechar la ventaja numérica antes de que se agotara el tiempo reglamentario.

En la definición desde los once pasos, los dos equipos mantuvieron la igualdad hasta que Guimaraes falló su lanzamiento. Lynch adivinó la dirección del disparo y lo detuvo, lo que dejó al Arsenal al borde de la eliminación. El Fleetwood convirtió después el penal decisivo para completar el triunfo por 5-3.

La victoria permitió al equipo de Lancashire avanzar a los cuartos de final, donde también estará el Bradford City, de League One, tras vencer 2-0 al Peterborough. Para el Arsenal, la derrota significó despedirse de la competición ante un rival de tres categorías inferiores, en una noche marcada por los errores, la expulsión y la actuación determinante del guardameta local.

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