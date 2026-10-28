McDonald’s estrena tres bebidas navideñas a partir del 3 de noviembre

Este año, la cadena minorista más grande de Estados Unidos, McDonald’s, promete hacer única la temporada decembrina con el lanzamiento de tres nuevas bebidas a partir de la primera semana de noviembre.

Según el comunicado de la compañía, “para algunos, las fiestas empiezan cuando el calendario lo indica; para otros, empiezan con tradiciones como la primera lista de reproducción festiva, la primera película navideña o el primer sorbo de una bebida de temporada”, dijo.

¿Cuáles serán los nuevos sabores de bebida de McDonald’s?

Con el invierno a la vuelta de la esquina, entre los nuevos sabores que ofrece McDonald’s esta Navidad está el Red Bull Frosted Cranberry Energizer, que, según la cadena, esta bebida tendrá un sabor intenso y refrescante con espuma fría y chispas de colores.

También ofrecerá el refresco de arándano helado con Sprite, el cual tendrá un toque de naranja con virutas de arándano y, finalmente, en el nuevo menú se podrá disfrutar de un Frappé, Latte y Café Helado de Crema de Galleta que tendrá una cubierta de migas de galleta de caramelo y una dulce crema batida de vainilla.

El anuncio de la bebida también coincide con la venta de las McRib y los Boo Buckets, las cuales estarán por tiempo limitado. Estos últimos son inspirados en los clásicos villanos de Disney; en estos se incluye una hamburguesa (con queso opcional) de 4 o 6 McNuggets de pollo, una bebida, rodajas de manzana y papas fritas.

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