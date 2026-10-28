Mujer de Nueva York fue declarada culpable de recibir entrenamiento militar de ISIS en Siria

Una mujer de Nueva York, cuyo padre la llevó a Siria cuando era adolescente y concertó su matrimonio con un combatiente del Estado Islámico, fue declarada culpable de recibir entrenamiento con armas del grupo terrorista.

Los fiscales afirmaron que Halima Salman, ciudadana estadounidense, juró lealtad al grupo extremista y participó voluntariamente en sus actividades. Se mostró al jurado un video de ella sosteniendo un rifle de asalto, una foto suya con la bandera del grupo y mensajes de texto cariñosos que le envió a su esposo.

“Con el veredicto de hoy, Salman rinde cuentas por unirse a una organización terrorista”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella Jr. en un comunicado. “El Estado Islámico asoló Siria y causó estragos en todo el mundo; nuestra oficina continuará procesando a quienes apoyaron su reinado asesino”.

La defensa intentó presentar a Salman, ahora de 27 años, como una adolescente atrapada sin saberlo en la guerra civil siria, primero por su padre y luego por un esposo extremista cuyas órdenes debía obedecer.

“Si intentas irte, es la muerte”, testificó Salman. Dijo que se negó a ser obligada a casarse a los 18 años e intentó divorciarse en repetidas ocasiones.

La madre de Salman es estadounidense, y su familia viajó de Estados Unidos a Siria cuando ella era pequeña.

Salman, su madre e incluso sus abogados defensores lloraron tras escuchar el veredicto. Aún con lágrimas en los ojos, Salman y su madre se abrazaron después a través de la barandilla que separaba al público de la sala del tribunal, según informó CBS News.

La condena de Salman conlleva una pena potencial de hasta 10 años de prisión. La sentencia está prevista para el 2 de febrero.

El Estado Islámico, considerado por el gobierno estadounidense como una organización terrorista, se apoderó de gran parte de Irak y Siria en 2014 y declaró el territorio como un califato. A pesar de su derrota en Irak en 2017 y en Siria dos años después, el grupo aún mantiene células durmientes que perpetran ataques mortales en ambos países.

“Cadáveres por todas partes”.

Nacida en Brooklyn, Salman tenía 17 años cuando su padre llevó a la familia a lo que ella creía que era un viaje para visitar a unos parientes en Turquía en 2017. En cambio, la camioneta cruzó a Siria, donde hombres armados enmascarados los rodearon. Salman declaró que estaba asustada y confundida, y que no tenía ni idea de adónde los llevaba su padre.

“Culpo a mi padre de muchas cosas que sucedieron”, testificó.

Contó que pasó tres meses en una vivienda administrada por el Estado Islámico antes de reunirse con su familia. Se mudaron dos veces porque sus casas fueron alcanzadas por ataques aéreos.

Durante su estancia allí, se casó con Abu Ali, combatiente germano-afgano del Estado Islámico, según consta en los documentos judiciales.

Pasó gran parte del matrimonio realizando tareas domésticas para su esposo y su suegra. Su padre falleció tras resultar herido en un ataque aéreo en 2018.

Los fiscales insistieron en que Salman era deshonesta y que tenía más influencia en Siria de la que afirmaba. Lograron que admitiera durante el contrainterrogatorio que una vez le envió a su esposo una canción religiosa sobre Osama bin Laden. Los fiscales también cuestionaron la versión de Salman sobre un matrimonio infeliz, citando dos mensajes de texto cariñosos que le envió a su esposo.

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