Hugo Sánchez reconoce su error con Mejía Barón 32 años después de la polémica del Mundial de 1994

El polémico y legendario Hugo Sánchez tardó 32 años en reconocer su error de haberse negado a jugar en la posición que le indicó el técnico de la selección de México en el Mundial de 1994 y que generó una polémica que persistió hasta la actualidad y que en ese entonces provocó que perdieran la amistad y se generara un encono entre ambos.

No obstante que han transcurrido 11 mil 680 días de aquella polémica en la justa universal en suelo estadounidense, el tema sigue vigente por la forma como los aficionados mexicanos lo han encarado, inclusive al grado de generar bromas, chistes y comentarios cargados de jiribilla, por lo cual la explicación del Pentapichichi es muy importante porque zanja de su parte esta rivalidad.

"LA POLÉMICA CON MIGUEL MEJÍA BARÓN, HOY ENTIENDO LO QUE PASÓ"

Hugo Sánchez #LaEntrevista pic.twitter.com/koTk5pSOhS — Yordi Rosado (@YordiRosado) October 27, 2026

El exgoleador del Real Madrid admitió de forma sorpresiva que se equivocó gravemente al no obedecer las instrucciones precisas de Miguel Mejía Barón en la Copa del Mundo. Hugo Sánchez explicó detalladamente que, con el marcador igualado y la expulsión de Luis García al minuto 57 por doble amonestación amarilla, el timonel tricolor le pidió entrar al campo como mediocampista de recuperación; sin embargo.

Pero el atacante se negó y pidió ir como delantero nominal, argumentando que no tenía el oficio de defender y no deseaba fastidiar el parado del equipo, un capricho del que hoy se arrepiente y por el cual ya le ofreció disculpas personales a su antiguo entrenador, pero en su momento fue muy ácido y belicoso contra el estratega.

¡AHORA COMPRENDE LA IDEA DEL DOCTOR! ????



Hugo Sánchez confesó en una entrevista con Yordi Rosado que sí pudo jugar como mediocampista ante Bulgaria, algo que le pidió Miguel Mejía Barón en Estados Unidos 1994. ??



El Pentapichichi no entendía esa idea del técnico, pero ahora? pic.twitter.com/rnvhNKxkCV — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 29, 2026

El histórico exfutbolista mexicano, quien recién cumplió los 68 años de edad, relató que años más tarde, ya en su faceta como director técnico bicampeón con los Pumas de la UNAM, logró comprender mucho mejor la visión táctica de la petición que le hicieron en Estados Unidos 1994.

Hugo Sánchez puso como ejemplo el caso de Jaime Lozano, a quien en su momento movió en el esquema universitario de mediocampista a lateral izquierdo, una posición donde el jugador aceptó sin objetar nada y terminó brillando con luz propia, por lo que reconoció de frente que él debió tener esa misma apertura ante el cuerpo técnico nacional.

¡LAS LECCIONES DE LA VIDA! ?



En los Octavos de Final del Mundial de Estados Unidos 1994, Miguel Mejía Barón tenía ciertos planes para Hugo Sánchez en la cancha, pero el Pentapichichi se negó a jugar como mediocampista, siendo esto uno de los recuerdos más polémicos en la? pic.twitter.com/dTcVdaatch — MedioTiempo (@mediotiempo) October 29, 2026

Aunque no es la primera ocasión en la que Hugo Sánchez suaviza su dura postura respecto a aquella eliminación frente a los búlgaros, en entrevistas del pasado solía escudarse diciendo que se negó a ingresar para no hacer el ridículo en una zona desconocida de la cancha.

Con el paso del tiempo y las heridas ya cicatrizadas, el Pentapichichi califica la acción como un terrible error propio en una biografía repleta de éxitos donde marcó 208 goles oficiales en 282 partidos con la camiseta merengue, ganó cinco Ligas consecutivas en España, cuatro Pichichis y un reciente homenaje en Ciudad Universitaria por los 50 años de su debut en las canchas con los colores auriazules.

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