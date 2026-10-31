Autoridades electorales de Los Ángeles, listas para responder ante ICE

Ante cualquier posibilidad de incidentes y presencia de agentes de inmigración en las inmediaciones de cualquier casilla electoral del condado de Los Ángeles, autoridades civiles, organizaciones comunitarias y supervisores del Registro Electoral estarán pendientes para intervenir y, de ser necesario, solicitar ayuda coordinada con departamentos policiales.

“Colaboramos con los departamentos de policía y del alguacil para que respondan ante incidentes”, dijo Mónica Flores, Registradora Oficial, frente a las instalaciones de AltaMed en Huntington Park. “No vamos a tener oficiales presentes en todos los centros de votación porque es contra la ley tener oficiales uniformados, porque eso también se puede ver como intimidación [de los votantes]”.

Autoridades del Registro Electoral tendrán una línea directa a la cual las organizaciones comunitarias podrán reportar la probable presencia de agentes de ICE. El número es (888) 338-8683. Además de contar con individuos que fungirán como mediadores para reducir la tensión que se pudiera presentar.

El evento en Huntington Park sirvió para promover el voto y el cuidado de la salud de la comunidad antes de las elecciones intermedias. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Durante la presentación de la iniciativa ‘My Vote. My Health’ (Mi voto, mi salud), lanzada desde 2018, funcionarios de AltaMed, la red de centros de salud comunitarios sin fines de lucro más grande de los Estados Unidos, y sus socios comunitarios instaron a los votantes elegibles del sureste de Los Ángeles a votar de manera anticipada, destacando la relación entre la participación cívica, la atención médica y el bienestar de la comunidad.

“Durante las elecciones primarias de junio, a través de AltaMed pudimos contactar a cerca de 170,000 votantes”, informó Lizette Escobedo, vicepresidente de relaciones gubernamentales y participación cívica de la red de salud.

Asimismo, gracias a una colaboración con la Oficina del Registro del Condado de Los Ángeles, se habilitaron opciones de votación en 14 centros de AltaMed en el condado de Los Ángeles, así como en ubicaciones del condado de Orange.

A nivel del condado angelino, se dispusieron 429 buzones oficiales para la entrega de boletas y 646 centros de votación, que abren sus puertas el 31 de octubre.

Dean Logan, el supervisor del Registro y la Secretaría, se registra para votar en Huntington Park pocos días antes de las elecciones intermedias.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Más de un millón ya votaron en el condado

Dean Logan, quien supervisa la oficina del Registro y Secretaría del Condado de Los Ángeles, dijo sentirse “muy animado” por la participación en estas elecciones hasta el momento.

“Hasta ayer (jueves) hemos registrado más de un millón de votantes que ya han emitido su voto en el condado de Los Ángeles”, informó. “Casi un millón lo hicieron por correo, y otros 54,000 votaron en persona en los centros de votación que comenzaron a abrir la semana pasada”.

Logan indicó que es una buena señal y añadió: “La tendencia es ligeramente superior a lo observado hace cuatro años durante las elecciones para gobernador, y todavía nos quedan cuatro días por delante, con muchos más centros de votación que abrirán este fin de semana”.

Expresó que todo indica que los votantes están comprometidos y tienen la intención de participar en estas elecciones en el sureste de Los Ángeles, una zona en la que siempre han buscado establecer colaboraciones, ya que tradicionalmente ha estado subrepresentada en la participación electoral.

De hecho, Logan emitió su voto en la casilla móvil instalada en las instalaciones de AltaMed.

Natalie Banda, Jesús González y Arquímedes Reyes, voluntarios del centro móvil de votación en la clínica AltaMed de Huntington Park.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

SELA Decide

La doctora Wilma Franco, directora ejecutiva de la iniciativa South East Los Angeles (SELA Decides), una iniciativa regional de participación cívica no partidista en la que colaboran AltaMed, COFEM, New Start Housing, el Pat Brown Institute de Cal State LA y CalMatters, señaló que su objetivo es garantizar que las comunidades cuenten con la información, los recursos y las oportunidades necesarias para participar en las decisiones que afectan sus vidas.

A solo unos días del 3 de noviembre, su mensaje es claro: “Si usted reúne los requisitos para votar, necesitamos que ejerza ese derecho. Somos conscientes de que estamos atravesando tiempos difíciles en nuestras comunidades. Las familias enfrentan miedo e incertidumbre, pero también hemos sido testigos de la fortaleza de nuestra gente cuando ha necesitado apoyo”.

Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM), hizo hincapié en la necesidad de ofrecer información confiable y multilingüe, manteniendo siempre la sensibilidad ante preocupaciones relacionadas con el estatus migratorio, el idioma, los horarios laborales, el transporte y el proceso de votación.

“Nuestro voto es nuestra voz. Nuestra salud es nuestra prioridad y nuestra participación es nuestro poder”, dijo. “A través de iniciativas como ‘My Vote. My Health’, con SELA, tenemos la oportunidad de llegar directamente a nuestra gente en nuestros vecindarios, en nuestras organizaciones comunitarias y, especialmente, en lugares de confianza como las clínicas de AltaMed”.

Esa confianza llevó a Rafael Martínez, de 89 años, a emitir su voto con la asistencia de Abilene Ayala.

“¡A darle que es mole de olla!”, dijo con actitud positiva el hombre. Esa expresión popular mexicana que usó Rafael significa hacer algo de buen ánimo, sin demora y sin perder el tiempo.

Rafael Martínez, de 89 años, es asistido por Abilene Ayala durante la emisión de su voto en la casilla móvil de AltaMed, en Huntington Park.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Las redadas y la salud de la gente

Durante una rueda de prensa, la doctora Regina Inchizu explicó la conexión entre las políticas públicas y la salud de los pacientes, señalando cómo las redadas de ICE y el temor asociado a ellas afectaron la asistencia a las clínicas en Huntington Park.

“Como médica, soy testigo de los efectos devastadores de las malas políticas. Es nuestra responsabilidad, en el sector de la salud, proteger a nuestros pacientes no solo dentro de la clínica, sino también fuera de ella; por eso es fundamental que votemos y que aboguemos por lo que estamos presenciando”, dijo.

“Recuerdo el primer día que ocurrieron las redadas del ICE aquí en Huntington Park. Fue algo terrible”.

La doctora Regina Inchizu explicó cómo las redadas de ICE y el temor asociado a ellas afectaron la asistencia a las clínicas en Huntington Park.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Mencionó que la clínica de AltaMed en Huntington Park suele estar llena de pacientes, pero de repente se quedó en un silencio inquietante. Los pacientes no acudían a sus citas programadas por miedo a lo que estaba ocurriendo en la comunidad. “Recibíamos constantes avisos: ‘Hay redadas del ICE aquí’, ‘están ocurriendo allá’ … y nadie venía a la clínica”.

Los médicos empezaron a llamar a sus pacientes para saber si estaban bien o si querían reprogramar sus citas para atender a los enfermos de diabetes, presión arterial alta, ansiedad, depresión y otros malestares, relató.

“Hubo pacientes con quienes no logramos comunicarnos, y no supimos qué les ocurrió. Otros nos contaron que sentían mucho miedo debido a las redadas del ICE; por eso no acudieron a su cita aquel día”, recordó la doctora Inchizu.