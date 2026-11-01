El árbitro compensa penalti al América para regalarle su halloween en el empate contra Toluca: 2-2

Las Águilas del América se beneficiaron de que el árbitro Luis Enrique Santander les regaló su Halloween al compensar el penalti que minutos antes había marcado a favor del Toluca para poder empatar casi de milagro y así mantenerse en el liderato del torneo Apertura 2026 al empatar con los escarlatas, a pesar de que no han ganado desde hace seis encuentros.

Precisamente, el nazareno tomó el protagonismo por los cuernos y en los minutos finales marcó un penalti rigorista contra el América por un aparente jalón del defensa uruguayo Santiago Bueno sobre el portugués Paulinho para permitirle a Alexis Vega convertir en gol el cobro de esa falta, no obstante que el portero Luis Malagón le detuvo en primera instancia el disparo al exjugador de Chivas, pero en el contrarremate de cabeza anidó la ventaja para los escarlatas.

¡Henry "La Bomba" Martín empata el partido! ?? pic.twitter.com/JfCSPda0k1 — Club América (@ClubAmerica) November 1, 2026

Pero después de que Toluca tomó la ventaja, estaba escrito que el arbitraje no iba a permitir que América agravara su crisis con una derrota en el estadio Banorte cuando el nazareno se sacó del bolsillo una supuesta falta en doble jaloneo entre el colombiano Miguel “Colibrí” Borja y el uruguayo Federico Pereira que le abrió el camino del gol a Henry Martín para convertir un doblete que reafirma su resurrección en el ataque de las Águilas.

De esta forma, América logró cosechar de todos los males el menor, con un punto que lo mantiene en la cima del torneo, pero que en casa reafirmaron su pésimo momento con apenas 13 puntos conquistados de 24 disputados en el estadio Banorte, que los coloca en una situación incómoda de cara a la liguilla.

La trifulca gorda se armó en el desenlace del cotejo cuando la oncena mexiquense mandó toda su artillería pesada al frente y los de Coapa respondieron con la misma moneda para decretar un salvaje toma y daca en el empastado. La escuadra escarlata había impuesto condiciones desde el amanecer del juego, metiendo en serios predicamentos a un Luis Ángel Malagón que tuvo que vestirse de héroe en un par de ocasiones para enfriar las papas antes de que Luis Enrique Santander mandara al descanso.

¡DOBLETE para Henry Martín! Contundente cobro de la Bomba ???? pic.twitter.com/y2RRIHYSgd — Club América (@ClubAmerica) November 1, 2026

El cierre de la batalla fue un auténtico manicomio de emociones encontradas, pues mientras los azulcremas coqueteaban con la remontada mediante otro fiero remate de Miguel Borja que lamió el metal, el nazareno Santander se inventó la expulsión de Santiago Bueno en el ríspido penal que abrió el drama de la noche. Ambas escuadras terminaron firmando las paces con un sabor sumamente amargo, dejando las cuentas totalmente abiertas para una liguilla que promete sacar chispas de principio a fin.

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