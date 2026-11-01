La sentencia silenciosa de la vaquita marina: un llamado urgente

La reciente decisión del gobierno mexicano de echar marcha atrás a las protecciones de la vaquita marina en el Alto Golfo de California ha provocado una reacción internacional ante el peligro real de que desaparezca para siempre el pequeño cetáceo más amenazado del planeta: la vaquita marina, una bella y tímida marsopa que sólo existe en aguas mexicanas desde hace más de 200 mil años.

Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las nuevas reglas ambientales redujeron drásticamente —en cerca de un 86 por ciento— la zona donde está prohibido usar redes de enmalle (redes trampa verticales que cuelgan en el agua y atrapan sin piedad a todo lo que cruza). Además, se abrió un corredor de tránsito y nuevas áreas de pesca para eliminar casi por completo la llamada zona de tolerancia cero.

Esto va en contra de lo que la Presidencia de México, la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) aseguran defender y cuidar el entorno natural mexicano.

Conviene recordarlo: en agosto de 2023, la Comisión Ballenera Internacional emitió su primera alerta de extinción en sus ochenta años de existencia. Que la vaquita sea la única especie en recibir este aviso desde 1946 demuestra el grave peligro enque se encuentra. Ignorar esta advertencia sería su sentencia de muerte.

Una activista levanta una vaquita marina hecha con papel durante un evento frente al Palacio Nacional de la Ciidad de México para pedir protección del pequeño mamífero marino. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

El motor de esta tragedia es el pez totoaba, muy codiciado en los mercados de Asia porque se cree falsamente que su vejiga natatoria tiene poderes afrodisíacos, por la que pagan miles de dólares. Como la totoaba y la vaquita tienen tamaños similares, pescar una significa atrapar y matar a la otra. Por si eso fuera poco, grupos del crimen organizado promueven la captura y venta de la totoaba.

De extinguirse, la vaquita marina se convertiría en el segundo cetáceo en desaparecer por completo en los tiempos modernos, repitiendo la triste historia del delfín baiji —un delfín de río en China que fue declarado extinto en 2006 por la contaminación del río Yangtzé que por tiempos inmemoriales fue su hogar—.

Ante este panorama, un bloque de más de 70 organizaciones civiles y decenas de científicos de todo el mundo han levantado la voz para solicitar oficialmente en una carta al gobierno mexicano que corrija el rumbo. Entre las firmantes mexicanas e internacionales se encuentran Ocean Futures Society y la Nuclear Age Peace Foundation (ambas de Estados Unidos), Greenpeace México, el Grupo de los Cien (México), la Cetacean Society International (Estados Unidos), el Natural Resources Defense Council (Estados Unidos), la Whale and Dolphin Conservation (Inglaterra-Alemania), el Instituto de Conservación de Ballenas (Argentina) el Instituto Brasileiro de Conservação da Natureza (Brasil), Sea Legacy (Canadá) Fundación Conservaré (Colombia) Fundación Promar (Costa Rica) Investigación y Conservación de Cetáceos (Uruguay) Ocean Care (Suiza) respaldadas por decenas de científicos especialistas convocados por la Dra. Yolanda Alaniz Pasini, consultora de COMARINO.

No seamos sólo testigos silenciosos. Este es el momento preciso de actuar. Invitamos a los lectores para que se comuniquen con el consulado de México y expresen su respaldo a esta petición. Así serán parte de este movimiento internacional que lucha por la preservación de los patrimonios naturales.

Las autoridades que ya se han comprometido con la decisión de proteger el medio ambiente deben cumplirla hasta el final, por nosotros, las generaciones futuras y las especies que nos acompañan en este maravilloso globo azul y el mágico camino que es la vida.

*Rubén D. Arvizu es escritor, productor y director fílmico. Director para América Latina de Ocean Futures Society.