Abogada del Chapo Guzmán pedirá que autoricen llamadas telefónicas entre él y Emma Coronel

La posibilidad de que Joaquín “El Chapo” Guzmán vuelva a comunicarse con su esposa, Emma Coronel, podría concretarse mediante llamadas telefónicas supervisadas. Así lo adelantó Mariel Colón, abogada del exlíder del Cártel de Sinaloa, quien planea presentar una solicitud formal ante las autoridades penitenciarias de Estados Unidos.

Durante una entrevista en el podcast El Interrogatorio con Said García, Colón explicó que buscarán que ambos puedan retomar el contacto, aunque sea bajo un esquema de vigilancia y monitoreo de las conversaciones.

La propuesta cobra relevancia luego de que Emma Coronel concluyó su periodo de libertad condicional en Estados Unidos, una condición que anteriormente representaba un impedimento para avanzar con esta gestión.

“Más adelante, ahora no, pero más adelante queremos ver la posibilidad de que pueda volver a hablar con su esposa, aunque sea con llamadas monitoreadas”, explicó Colón.

Casi una década sin comunicación

Joaquín Guzmán Loera y Emma Coronel no mantienen comunicación directa desde enero de 2017, cuando el narcotraficante fue extraditado a Estados Unidos.

Desde entonces, las Medidas Administrativas Especiales (SAMs) han restringido severamente sus posibilidades de contacto con personas externas a su equipo legal y familiares autorizados.

Actualmente, el exlíder criminal permanece recluido en ADX Florence, prisión federal de máxima seguridad ubicada en Colorado.

De acuerdo con lo explicado por su defensora, Guzmán únicamente tiene autorización para realizar dos llamadas telefónicas al mes, de 15 minutos cada una, destinadas a sus hijas gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe.

Las restricciones también impiden que su abogada transmita mensajes personales entre él y Coronel, pues hacerlo podría representar una violación a las disposiciones penitenciarias e incluso poner en riesgo su licencia profesional.

Las condiciones de reclusión de Guzmán Loera

Durante la conversación, Mariel Colón también describió las condiciones en las que permanece su cliente.

El narcotraficante ocupa una celda de aproximadamente diez por doce pies, equipada con una cama, lavabo, sanitario, regadera y un pequeño televisor que recibe únicamente dos canales de noticias en español.

Además, permanece separado del resto de los internos y, según el testimonio de su abogada, tiene muy poca interacción humana.

Colón señaló que visita al mexicano entre tres y cuatro veces al mes y reconoció que lo ha notado emocionalmente decaído.

Por su parte, Emma Coronel ha señalado públicamente que sus hijas mantienen comunicación con su padre.

En una transmisión en vivo realizada en la plataforma Kick, aseguró que las adolescentes tienen una relación cercana con Guzmán Loera, aunque no detalló si el contacto ocurre mediante llamadas, videollamadas, cartas o visitas.

La eventual autorización de llamadas monitoreadas entre la pareja representaría un cambio significativo en las restricciones de comunicación que han permanecido vigentes desde la extradición del narcotraficante.

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