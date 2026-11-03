Corea del Nore tacha de “absurda” la acusación del FBI por el histórico robo a Binance

Corea del Norte rechazó por “absurda” el martes (03.11.2026) la acusación del FBI sobre su implicación en el histórico robo a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, e insinuó que el propio gobierno de Donald Trump podría beneficiarse de la recuperación de los activos sustraídos.

“La afirmación estadounidense es una retórica absurda y no tiene nada de nuevo”, afirmó Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, en un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA.

El FBI atribuyó el sábado al grupo norcoreano TraderTraitor el ciberataque contra Binance, en el que fueron sustraídos unos 6.300 millones de dólares en criptomonedas, el mayor robo de este tipo en la historia.

Kim acusó a Washington de vincular sistemáticamente a Pyongyang con grandes delitos informáticos internacionales, y recordó que también lo responsabilizó del ataque a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit en febrero de 2025, cuando fueron robados unos 1.500 millones de dólares.

La hermana del líder norcoreano recordó que la administración Trump anunció en 2025 la creación de una reserva estratégica con criptomonedas confiscadas, y sostuvo que examinar quién se beneficiaría de los activos recuperados podría ofrecer pistas sobre los responsables del ciberataque.

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón consideran que los ciberrobos permiten al régimen norcoreano eludir las sanciones internacionales y financiar sus programas armamentísticos, una valoración compartida por expertos como Daniel Pinkston, profesor de la Universidad Troy, y Lee Ho-ryung, investigadora del Instituto Surcoreano de Análisis de Defensa (KIDA).

Binance anunció recientemente que había reservado más de 6.340 millones de dólares para cubrir las pérdidas mediante recursos propios y fondos de protección, y aseguró el domingo haber repuesto ya el 95 % de los activos sustraídos. Todavía se desconoce la pérdida definitiva, después de que la firma asegurara haber congelado unos 3.000 millones de dólares de los fondos sustraídos.

gs (efe, ap)