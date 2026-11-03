El delantero Jesús de Miguel fallece tras sufrir un brutal impacto en el pecho y que conmociona al mundo del fútbol

El fútbol español se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, a los 30 años de edad. El futbolista no logró recuperarse tras sufrir un paro cardiorrespiratorio derivado de un fuerte choque con el guardameta Jesús Owono durante el partido contra el FC Andorra en la Segunda División.

El trágico desenlace se notificó oficialmente este martes a las 8:00 horas por la directiva de la escuadra tinerfeña, generando un luto total en el balompié internacional, abriendo el terreno de la polémica de los riesgos y las medidas de seguridad dentro del terreno de juego.

??? | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. ???



?? Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



?? Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

La jugada que originó el siniestro se registró en los minutos finales del encuentro disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el Tenerife armaba un contraataque. De Miguel superó la línea defensiva para buscar un esférico aéreo fuera del área, momento en el cual el portero Owono salió a cortar el avance.

El guardameta no logró hacer contacto con la pelota e impactó directamente con su rodilla la zona pectoral del atacante, quien quedó inconsciente de forma inmediata y empezó a generar las alarmas entre todos los participantes presentes en el terreno de juego.

Los servicios médicos ingresaron al campo de juego ante los reclamos de los futbolistas y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar por más de cinco minutos. Aunque el personal sanitario consiguió restablecer los signos vitales autónomos sobre el césped, el jugador requirió traslado urgente a la unidad de terapia intensiva.

El árbitro Pérez Hernández decretó la expulsión del guardameta y suspendió el partido de mutuo acuerdo cuando restaban poco más de dos minutos en el cronómetro, lo que generó que todo se pusiera de cabeza por la gravedad del asunto.

El incidente abre un detallado análisis en el ámbito del derecho deportivo y penal ordinario dentro del territorio español. El informe oficial del cuerpo arbitral asentó que el portero actuó con el uso de fuerza excesiva en una disputa de balón. Conforme al artículo 99 de la Ley del Deporte (Ley 39/2022), las autoridades federativas tienen la obligación de dar traslado inmediato de las actuaciones al Ministerio Fiscal si se evalúan indicios de ilícito penal.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente? pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife ??????? (@CDTOficial) November 3, 2026

La determinación de responsabilidades legales estará supeditada a los resultados que arroje la autopsia médica obligatoria. Los peritos judiciales deberán evaluar la relación directa de causa y efecto entre el golpe recibido y el paro cardiorrespiratorio subsiguiente.

Asimismo, la investigación examinará de manera minuciosa la trayectoria del movimiento y la intencionalidad del guardameta dentro de los riesgos ordinarios aceptados en la práctica del fútbol profesional.

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