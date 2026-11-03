Elecciones en Estados Unidos 2026: a qué hora se conocerán los resultados

Millones de estadounidenses y nacionalizados acuden hoy a las urnas para participar en las elecciones en Estados Unidos 2026, correspondientes a la mitad del mandato de Donald Trump. Se espera que los primeros resultados de las votaciones comiencen a difundirse después de las 6:00 pm (ET), 5:00 pm (CT) y 3:00 pm (PT). Sigue la jornada en vivo.

Las elecciones intermedias definen el equilibrio político en el Congreso y permitirá medir el respaldo a la administración del presidente Trump. Se disputan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 puestos del Senado y 36 gobernaciones, además de numerosos cargos estatales y locales.

¿A qué hora comienzan a publicarse los resultados electorales?

Los primeros centros de votación cerrarán a las 3:00 pm (PT), principalmente en partes de Indiana y Kentucky. A partir de ese momento comenzarán a conocerse los primeros conteos, aunque las cifras más relevantes llegarán progresivamente durante las siguientes horas, según el calendario que ofrece Associated Press (AP).

Estos son algunos de los horarios principales, expresados en hora del Pacífico (PT):

3:00 pm: cierran los primeros centros de votación en partes de Indiana y Kentucky. Podrían conocerse resultados de algunos distritos electorales.

cierran los primeros centros de votación en partes de Indiana y Kentucky. Podrían conocerse resultados de algunos distritos electorales. 4:00 pm: termina la votación en estados como Georgia, Carolina del Sur y Virginia. También cierran la mayoría de los centros de Florida que operan en la zona horaria del Este.

termina la votación en estados como Georgia, Carolina del Sur y Virginia. También cierran la mayoría de los centros de Florida que operan en la zona horaria del Este. 4:30 pm: cierran las urnas en Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental.

cierran las urnas en Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental. 5:00 pm: llega una de las principales oleadas de cierres, que incluye Pensilvania y buena parte de Florida.

llega una de las principales oleadas de cierres, que incluye Pensilvania y buena parte de Florida. 6:00 pm: terminan las votaciones en estados como Nueva York, Texas, Michigan, Arizona y Wisconsin. Sin embargo, Arizona no comienza a publicar sus resultados hasta las 10:00 p.m.

terminan las votaciones en estados como Nueva York, Texas, Michigan, Arizona y Wisconsin. Sin embargo, Arizona no comienza a publicar sus resultados hasta las 10:00 p.m. 7:00 pm: cierran las urnas en Nevada, Montana y Utah.

cierran las urnas en Nevada, Montana y Utah. 8:00 pm: concluye la votación en California y Washington.

concluye la votación en California y Washington. 9:00 pm y 10:00 pm: cierran los últimos centros de votación en Hawái y Alaska, respectivamente.

En el este del país, algunos de los resultados podrían conocerse durante la medianoche o incluso la madrugada del miércoles.

El cierre de las urnas permite comenzar a divulgar los conteos, pero cada jurisdicción tiene sus propios procedimientos y tiempos para procesar los votos.

¿Qué resultados se conocerán primero y dónde consultarlos?

Durante las primeras horas de la noche comenzarán a publicarse los resultados preliminares de las contiendas para la Cámara de Representantes, el Senado y las gobernaciones. Los primeros datos suelen proceder de los distritos que terminan de contar sus votos más rápidamente.

Florida, Georgia y Carolina del Sur suelen avanzar con relativa rapidez. En cambio, estados como California y Washington pueden tardar varios días en completar el conteo debido al volumen de papeletas enviadas por correo.

El sitio del Gobierno federal USAGov también ofrece algunos enlaces para localizar las páginas electorales de cada estado.

Sobre los resultados irreversibles

Los electores deben considerar que una proyección electoral no equivale a un resultado oficial, razón por la que existen números preliminares e irreversibles, siendo estos últimos aquellos que ya sentencian una contienda electoral.

Sin embargo, las autoridades electorales deben completar el escrutinio, revisar las papeletas provisionales y las recibidas por correo, realizar las auditorías correspondientes y certificar los resultados.

La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC) explica que este procedimiento puede extenderse durante varios días o semanas, dependiendo de las leyes estatales. No obstante, tampoco implica que no haya un resultado que pueda ser irreversible.

Si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y el Senado, Donald Trump tendrá mayores posibilidades de impulsar su agenda legislativa, aprobar presupuestos y avanzar en sus prioridades políticas.

En su contraparte, si los demócratas consiguen la mayoría en una o ambas cámaras, podrían bloquear iniciativas, intensificar las investigaciones parlamentarias y ejercer mayor supervisión sobre el Gobierno en curso. Esto dejaría a Trump en una posición frágil para la segunda mitad de su periodo presidencial.

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