Kia enfrenta dos SUV con etiqueta ECO y CERO para distintos conductores

Cambiar de auto ya no significa únicamente elegir motor, tamaño o equipamiento. Las restricciones de circulación, el consumo y la posibilidad de acceder a determinadas zonas urbanas también pesan en la decisión. Kia tiene dos propuestas que permiten afrontar esa transición sin obligar a todos los conductores a dar el mismo salto tecnológico.

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El Stonic y el EV3 representan caminos bastante distintos. Uno mantiene la gasolina como protagonista y suma electrificación ligera, mientras el otro prescinde completamente del combustible.

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La diferencia no está solamente en sus etiquetas medioambientales, sino también en la manera de utilizarlos diariamente.

Stonic, electrificación sin necesidad de enchufes

El Kia Stonic es una alternativa para quienes quieren reducir el consumo sin modificar sus costumbres. Su motor 1.0 T-GDi microhíbrido de 48 V desarrolla 115 CV y permite obtener la etiqueta ECO.

Con consumos homologados de entre 5,4 y 5,5 litros cada 100 kilómetros, dependiendo de la configuración, este SUV de 4,16 metros conserva unas dimensiones apropiadas para moverse por ciudad.

Tampoco necesita conectarse a una toma eléctrica. La tecnología microhíbrida acompaña al motor de gasolina y facilita una transición sencilla para quienes todavía no quieren depender de la infraestructura de recarga.

El Kia EV3 GT. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Su equipamiento puede incluir pantallas de 12,3 pulgadas, llave digital mediante smartphone, carga inalámbrica y diferentes asistentes de conducción.

EV3, autonomía para salir de la ciudad

El Kia EV3 juega en otra categoría tecnológica. Este SUV completamente eléctrico ofrece hasta 605 kilómetros de autonomía homologada, una cifra que permite afrontar desplazamientos cotidianos y viajes largos con menos preocupaciones por la batería.

Cuando toca recuperar energía, puede pasar del 10% al 80% de carga en aproximadamente 31 minutos mediante carga rápida.

La etiqueta CERO es otro de sus atractivos, especialmente para quienes circulan habitualmente por zonas con restricciones. A esto se suma una conducción silenciosa y la posibilidad de utilizar su batería para alimentar dispositivos externos gracias a la función V2L.

Kia Sportage Hybrid 2027 en plena producción. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Dos etiquetas, dos formas de elegir

La decisión entre ambos modelos depende bastante de las necesidades de cada conductor. El Stonic tiene sentido para quienes quieren mantener la gasolina, evitar instalaciones de recarga y beneficiarse de la tecnología ECO sin complicaciones adicionales.

El EV3, por su parte, está dirigido a quienes disponen de posibilidades para cargar en casa o en el trabajo y quieren abandonar completamente los combustibles tradicionales.

Kia ofrece así dos alternativas dentro del segmento SUV que responden a una misma inquietud, aunque con soluciones diferentes. No todos están preparados para comprar un eléctrico, pero tampoco necesitan quedarse al margen de la electrificación.

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