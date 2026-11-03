La Policía Nacional de España abre una investigación formal por el deceso de Jesús de Miguel

Las autoridades ministeriales de la provincia de Tenerife asumieron el esclarecimiento legal del choque que cobró la vida del atacante blanquiazul. La Comisaría provincial determinó la intervención de los peritos judiciales para examinar las bitácoras médicas del Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, recinto donde se registró el deceso del deportista de 30 años de edad.

El procedimiento legal se activó de oficio por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias debido a las características del siniestro, el cual derivó de un fuerte impacto en un balón dividido. Las normativas jurídicas locales vigentes establecen que cualquier deceso que no responda a causas estrictamente naturales exige la intervención inmediata de los magistrados territoriales correspondientes.

? La Policía abre una investigación sobre la muerte de Jesús de Miguel



? El fallecimiento del delantero del Tenerife está ya bajo supervisión judicial pic.twitter.com/lsDyurO8bK — Diario AS (@diarioas) November 3, 2026

Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, calificó como muy compleja la posibilidad de que se concrete la apertura de un proceso penal ordinario. El funcionario judicial argumentó que el contacto físico se suscitó dentro de una acción habitual de la disputa deportiva, un escenario que históricamente cuenta con criterios específicos de exclusión punitiva.

La doctrina legal del Tribunal Supremo determina que las lesiones sufridas dentro del terreno de juego no son perseguibles penalmente, salvo que se demuestre una agresión directa con el partido suspendido. Las autoridades competentes señalaron que el análisis jurídico estará supeditado a las evaluaciones que efectúe en primera instancia el Comité de Disciplina Deportiva correspondiente.

?INVESTIGAN LA MUERTE DE JESÚS DE MIGUEL



El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife investiga las circunstancias del fallecimiento del delantero, tras el choque con Jesús Owono durante el Tenerife-Andorra.

El caso está bajo supervisión judicial. La? pic.twitter.com/Kxjx69gk1w — Claro Sports (@ClaroSports) November 3, 2026

Los peritajes correspondientes deberán examinar si los movimientos del guardameta visitante Jesús Owono constituyeron juego peligroso o si existió dolo en la trayectoria del impacto pectoral. En caso de una inconformidad formal por parte de los familiares directos de la víctima, las tipificaciones jurídicas aplicables se encuadrarían bajo la figura de un homicidio por imprudencia menos grave.

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