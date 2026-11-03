Primera muerte por sarampión en Nueva York en tres décadas: un niño

El fallecimiento de un niño del condado de Lewis marca la primera muerte relacionada con la enfermedad en el estado de Nueva York en 30 años. No se mencionó la edad del menor. Las autoridades sanitarias expresaron sus condolencias y pidieron respeto por la privacidad de la familia.

“Esta es la primera muerte relacionada con el sarampión en Nueva York en 30 años, un recordatorio devastador de lo que está en juego cuando Washington erosiona deliberadamente décadas de progreso en la protección de los estadounidenses contra enfermedades prevenibles”, declaró la gobernadora Kathy Hochul, cuyas palabras fueron recogidas en un comunicado.

“Como madre y abuela, no puedo imaginar por lo que está pasando esta familia. Mis más sinceras condolencias a todos los que conocieron y amaron a este niño”, señaló.

Brote se extiende, crecen hospitalizaciónes

Hasta el 24 de octubre, Nueva York había registrado 178 casos; 15 se reportaron en el condado de Lewis, todos entre personas no vacunadas contra el sarampión.

En todo Estados Unidos se han notificado más de 4,800 casos este año, la cifra más alta desde 1991. Los organismos de salud advierten que la enfermedad puede causar neumonía, encefalitis y complicaciones mortales.

Insisten en vacunación

Los departamentos de salud recomiendan mantener al día la vacuna triple vírica (MMR), cuya pauta infantil de dos dosis ofrece una protección del 97% contra el sarampión. Hochul declaró una emergencia estatal por el aumento de casos.

A petición del estado, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) enviaron expertos para apoyar la vigilancia y la respuesta al brote.

Las autoridades sanitarias atribuyen en gran medida el repunte nacional a la disminución de las tasas de vacunación.

Sarampión: un problema de salud pública

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrará la próxima semana una reunión de su comisión para la eliminación del sarampión, fecha en la que se prevé que Estados Unidos pierda el estatus de país libre de la enfermedad que ostenta desde el año 2000, reseñó CNN.

El medio registra que en 2024, el 93% de los niños estadounidenses de 3 años habían recibido al menos una dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola), según datos de las Encuestas Nacionales de Inmunización de los CDC, una cifra inferior al umbral del 95% necesario para prevenir brotes de esta enfermedad altamente contagiosa. Mientras que en 2025, año marcado por las primeras muertes por sarampión en décadas en el país, el porcentaje aumentó al 97% entre los niños de 3 años.

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