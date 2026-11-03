Sacerdote desaparecido en Sinaloa sufrió torturas y amenazas de muerte durante 3 días

El sacerdote Clemente Morales Topete fue golpeado, sufrió quemaduras graves y recibió amenazas de muerte reiteradas durante los tres días que permaneció secuestrado en Culiacán, confirmó la Diócesis local.

A través de una carta circular fechada el 1 de noviembre, el obispo Jesús José Herrera Quiñónez dio a conocer detalles de la agresión contra el párroco de la iglesia de Cristo Resucitado, quien fue reportado como desaparecido el sábado 24 de octubre y regresó con vida el martes 27.

De acuerdo con la información difundida por la Iglesia, el sacerdote fue interceptado por un grupo de personas desconocidas y trasladado a un lugar cuya ubicación no ha sido identificada.

Durante el cautiverio, sus agresores lo golpearon y le provocaron quemaduras en distintas partes del cuerpo, mientras le exigían información que, según lo referido por el propio religioso, desconocía y no podía proporcionar.

La Diócesis confirmó que Morales Topete permaneció retenido durante tres días, periodo en el que también fue amenazado de muerte en repetidas ocasiones, hasta que finalmente recuperó su libertad.

La Diócesis de #Culiacán confirmó que el padre Clemente Morales fue secuestrado y trasladado a un lugar desconocido donde lo golpearon, quemaron y amenazaron de muerte. Fue liberado el 27 de octubre. Regresó manejando su camioneta en estado crítico: pic.twitter.com/AEAy82zw7O — Nacho Lozano (@nacholozano) November 3, 2026

Regresó por sus propios medios a la parroquia

Luego de ser liberado, el sacerdote regresó por sus propios medios a la casa parroquial, conduciendo su camioneta, donde fue auxiliado por integrantes de su comunidad religiosa, otros sacerdotes y personal médico.

Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado a una clínica para recibir atención especializada. La Diócesis informó que sufrió múltiples golpes y quemaduras graves en diferentes partes del cuerpo.

Aunque las heridas no representaban un peligro inmediato para su vida, requerían atención y seguimiento médico. Además, la experiencia dejó afectaciones psicológicas y emocionales derivadas de las agresiones y amenazas recibidas.

La institución religiosa señaló que su evolución era favorable, aunque necesitaría tiempo, cuidados y acompañamiento integral para lograr su recuperación.

Iglesia exige justicia y condena la violencia

En su pronunciamiento, el obispo Jesús José Herrera Quiñónez condenó los hechos y manifestó su preocupación por el impacto de la violencia y la inseguridad en Sinaloa.

Señaló que las desapariciones, los secuestros, los homicidios y otros hechos violentos continúan afectando a las familias sinaloenses, por lo que consideró necesario que los esfuerzos institucionales se traduzcan en resultados concretos.

El representante de la Iglesia también hizo un llamado a quienes generan violencia para que detengan las agresiones y respeten la vida y la integridad de las personas.

La Diócesis reiteró que no busca adelantar conclusiones ni señalar responsables sin pruebas, debido a que las investigaciones de las autoridades continúan abiertas.

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