De la felicitación a los ataques, todo lo que dijo Trump tras la derrota republicana

Donald Trump pasó de felicitar a los demócratas por su victoria electoral a lanzar reproches contra candidatos republicanos, cuestionar a Fox News y defender sus decisiones de gobierno. En una serie de publicaciones en Truth Social y entrevistas, el presidente reaccionó a la derrota de su partido sin reconocer que el resultado representara un rechazo a su gestión.

“Felicitaciones a los demócratas. Hicieron un buen trabajo”, declaró durante una entrevista telefónica con el medio señalado. Sin embargo, enseguida matizó su reconocimiento. “Pero no lo veo como un golpe contra mí”, agregó, antes de asegurar que su administración había conseguido los mejores dos años de la historia presidencial en materia económica.

Estas fueron algunas de sus principales declaraciones después de que los demócratas consiguieran el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Trump dice que los republicanos habrían ganado si él estuviera en las boletas

En Truth Social, el mandatario insistió en que su ausencia de las papeletas fue determinante para el resultado electoral.

“No estaba en la boleta y si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR GOLEADA!“, escribió, pese a que durante la campaña había pedido a sus seguidores que actuaran como si él también estuviera compitiendo.

También cuestionó el desempeño de los aspirantes republicanos y anunció que analizaría públicamente las razones de sus derrotas y victorias.

“¡Voy a convertirme en un analista político, tanto de lo bueno como de lo malo, sobre las razones por las que estos candidatos ganaron y perdieron!”, publicó.

Arremete contra Greg Abbott y Fox News

Uno de sus primeros señalamientos fue contra Greg Abbott, gobernador de Texas, quien perdió frente a la demócrata Gina Hinojosa.

“Si Greg Abbott no se hubiera convertido en un RINO en los últimos seis meses de su vida política, no habría perdido”, escribió Trump. El término RINO significa “republicano solo de nombre” y se utiliza para cuestionar a políticos considerados poco alineados con el movimiento conservador.

El presidente también responsabilizó a Fox News por dedicar demasiado espacio a los demócratas. Acusó a la cadena de perjudicar a los republicanos con su cobertura y aseguró que sus propios niveles de popularidad seguían siendo elevados.

La guerra con Irán y su relación con el nuevo Congreso

Trump también reconoció que la guerra con Irán pudo influir en el resultado electoral, particularmente por sus consecuencias económicas y el aumento de los precios de la gasolina.

“Creo que una parte fue Irán”, admitió. Sin embargo, descartó arrepentirse de la decisión militar. “Hice lo correcto. Lo volvería a hacer”, dijo al Wall Street Journal.

Sobre el nuevo escenario político, aseguró que está dispuesto a negociar con los demócratas, aunque advirtió que utilizará su poder de veto si considera inaceptables las iniciativas que lleguen a su escritorio.

“Después de un par de meses de vetos, me llamarán y preguntarán cómo podemos sacar adelante estas cosas. Y trabajaremos juntos”, afirmó.

Así, Trump reconoció la victoria de sus adversarios, pero dejó claro que no interpreta el resultado como un cuestionamiento a su liderazgo.

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