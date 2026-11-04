El Real Madrid reduce su lista negra en la Champions League y acecha al Arsenal y Lille

Por fin se hizo justicia divina en la Champions League para el Real Madrid, que tuvo que sufrir hasta el último suspiro para quitarse de encima una maldición histórica que ya calaba hondo en el orgullo merengue. Con un dramático y agónico marcador de 3-2 sobre el AEK de Atenas, la escuadra blanca logró doblegar por primera vez en su existencia al combativo cuadro helénico en la jornada 4 del torneo continental.

La noche parecía complicarse en serio en la capital española, pero el ADN madridista brotó en el momento más Bravo para regalarle a su fiel afición una de esas veladas mágicas que solo se viven en la Copa de Europa.

¡¡¡ESTÁS LOCO PAJARITO!!! ¡¡¡FEDERICO VALVERDE SACÓ UN DERECHAZO INFERNAL PARA EL 3-2 AGÓNICO DE REAL MADRID VS. AEK ATENAS!!!



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El héroe de la película no fue otro que el implacable Federico Valverde, quien al minuto 92 se vistió de luces para prender un zapatazo salvador que hizo estallar las gargantas de un Bernabéu que ya se resignaba al amargo reparto de puntos. Con este monumental triunfo en el bolsillo, los muchachos de la capital española lograron tachar de manera definitiva al conjunto griego de su breve pero muy molesta “lista negra” de rivales europeos que se les resistían en el plano internacional.

La victoria tiene un sabor a pura gloria y desahogo, pues ratifica que para el Rey de Europa no existen imposibles cuando el cronómetro aprieta y el orgullo está en juego.

Tras este épico resultado que sacudió los cimientos del balompié mundial, la famosa lista de asignaturas pendientes para el Real Madrid en la historia de la Champions League se ha reducido a un par de nombres selectos. A partir de hoy, los únicos dos equipos en todo el viejo continente que el gigante blanco jamás ha podido vencer en este certamen son el Arsenal de Inglaterra y el LOSC Lille de Francia.

Estos dos clubes quedan ahora como los últimos sobrevivientes de un selecto grupo que ha sabido plantarle cara al monarca europeo sin probar la amargura de la derrota.

DURÓ POCO LA ALEGRÍA GRIEGA: gran jugada colectiva, centro bajo de Dumfries y gol de Mbappé para equilibrar el partido entre Real Madrid y AEK Atenas.



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El planteamiento táctico inicial del encuentro dejó en claro que la escuadra visitante no venía dispuesta a ser un simple espectador en la fiesta madrileña, plantando un bloque defensivo sumamente denso que complicó la circulación del balón en el medio campo durante gran parte del cotejo.

Los minutos iniciales se convirtieron en un auténtico dolor de cabeza para los locales, quienes veían cómo sus aproximaciones por las bandas eran frenadas con fuerza por la zaga griega, la cual apostaba descaradamente al contragolpe para hacer daño. La tensión en las tribunas se incrementaba a medida que el invitado de honor se negaba a llegar, obligando al cuerpo técnico a mover sus piezas en el banquillo para buscar esa creatividad que rompiera el cerrojo helénico.

Fue precisamente en la segunda mitad cuando el encuentro entró en una fase de auténtico alarido, con ambos conjuntos intercambiando golpes en las áreas de manera espectacular y sin dar tregua al espectador. El empate transitorio parecía un castigo demasiado severo para un Real Madrid que había volcado el corazón hacia el frente, descuidando por momentos la retaguardia y permitiendo que el AEK metiera un susto mayúsculo a la parroquia local.

Sin embargo, la mística de este escudo apareció en el tiempo de compensación, demostrando que la jerarquía no se compra en la farmacia y que este equipo sabe resolver los crucigramas más complejos cuando la soga aprieta el cuello.

Con el pitazo final del silbante, el desahogo en el terreno de juego fue total, marcando el inicio de una nueva era donde el cuadro español ya no tiene cuentas pendientes con el fútbol de Grecia. Este triunfo agónico no solo le permite sumar tres unidades fundamentales para escalar posiciones en la tabla general de la Fase de Liga, sino que inyecta una dosis masiva de confianza en la plantilla para encarar el cierre del año con el acelerador a fondo.

SOÑADO: ¡Qué golazo de taco marcó Jude Bellingham para Real Madrid vs. AEK Atenas!



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La afición despidió a sus guerreros entre aplausos y vítores, sabiendo que acaban de presenciar un capítulo histórico que tardó décadas en escribirse y que hoy, finalmente, es una hermosa realidad.

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