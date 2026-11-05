FDA aprueba versión genérica y significativamente más económica de tratamiento preventivo contra el VIH

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) avaló esta semana una versión genérica del lenacapavir, revolucionario tratamiento inyectable semestral para prevenir el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Esta aprobación facilitará que el fármaco de vanguardia llegue de forma más rápida y económica a los mercados de los países con menores recursos.

Recordemos que el lenacapavir es el fármaco recomendado por la Organización Mundial de la Salud para prevenir la infección del VIH.

La autorización estadounidense fue anunciada por Dr. Reddy’s Laboratories y Unitaid, farmacéutica india que fabrica la versión genérica.

“Este es un momento de inmenso orgullo para todos nosotros en Dr. Reddy’s”, afirmó Deepak Sapra, director ejecutivo de Servicios Farmacéuticos de la empresa, en un comunicado. “Desarrollar y fabricar un inyectable complejo de acción prolongada como el lenacapavir a un precio asequible requirió sólidas capacidades científicas y experiencia en fabricación para dar respuesta a una necesidad urgente de acceso”, añadió.

Dos inyecciones al año por $40 dólares

Hubo un precio acordado para facilitar el acceso. El tratamiento costará 40 dólares anuales por paciente, consta de dos inyecciones y estará disponible en 120 países, conforme al acuerdo de precios firmado por Dr. Reddy’s, Unitaid, Wits RHI y CHAI.

El lenacapavir reduce en un 99.9% el riesgo de transmisión del VIH, según la información difundida. La PrEP inyectable ofrece una alternativa a otros tratamientos preventivos que requieren tomar una pastilla cada día.

Al ser la primera terapia preventiva autorizada con esta indicación que se puede administrar cada seis meses, el lenacapavir de acción prolongada es una alternativa muy eficaz a los comprimidos orales diarios y a otras opciones de corta duración, señala la OMS.

El costo original, un obstáculo para su alcance

Gilead desarrolló el lenacapavir y obtuvo la aprobación de la FDA en junio de 2025. En Estados Unidos, el tratamiento cuesta cerca de 28,000 dólares al año antes de los descuentos de los seguros. A fines de 2024, la empresa otorgó licencias para producir versiones genéricas a seis farmacéuticas, entre ellas Dr. Reddy’s.

Cuándo estará disponible

No hay una fecha única: la disponibilidad del lenacapavir genérico dependerá del país, su autoridad regulatoria y si está incluido en las licencias voluntarias de Gilead.

En algunos países con licencia podría empezar a distribuirse en cuestión de semanas tras la aprobación regulatoria; en otros, el suministro generalizado se espera hacia 2027.

Gilead firmó acuerdos de licencia voluntaria, sin regalías, con seis fabricantes de genéricos para producir y suministrar lenacapavir en unos 120 países.

También te puede interesar:

· FDA propone actualizar las normas nutricionales de las fórmulas infantiles

· Trastornos alimentarios como la bulimia y la anorexia aumentan un 71% en tres décadas

· Algunos péptidos para el bienestar estarán disponibles en farmacias