Nueva ola de falsas amenazas de bomba se registran en vuelos y aeropuertos europeos

Una serie de falsas alertas de bomba perturbaron este jueves el tráfico aéreo europeo por tercera vez esta semana, lo que llevó a que varios vuelos tuvieran que ser desviados, especialmente los que partían de Italia con destino a Bulgaria o a la República Checa.

Al mediodía del jueves, doce vuelos habían sido objeto de alertas de bomba, indicaron varias autoridades y aerolíneas, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad por el mismo motivo. Todos los vuelos aterrizaron con seguridad, confirmaron las autoridades.

Tres aviones de Ryanair con destino a Sofía

En la mañana, tres aviones de la aerolínea Ryanair, procedentes de Madrid, Copenhague y Londres-Stansted con destino a Sofía, fueron objeto de falsas alertas de bomba, confirmó a la AFP una portavoz del Ministerio búlgaro de Transportes.

Dos aparatos aterrizaron en Sofía, su destino previsto, mientras que el tercero, procedente de Londres-Stansted, fue desviado al aeropuerto de Plovdiv, al este de la capital.

Cuatro aviones en República Checa

En la República Checa se recibió “una amenaza que señalaba la presencia de artefactos explosivos improvisados a bordo de cuatro aviones con destino a Praga”, indicó la policía checa en X, que preparó sus aterrizajes con las medidas pertinentes, pero consideró que se trataba de amenazas con “poca credibilidad”.

Finnair de Helsinki a Roma, Wizz Air de Milán a Varsovia

En Italia, falsas alertas de bombas fueron reportadas en un vuelo de Finnair de Helsinki a Roma, y un vuelo de Wizz Air de Milán a Varsovia, este último desviado a Viena, informaron las aerolíneas.

El vuelo entre Helsinki y Roma fue escoltado a la capital italiana por un avión de combate y revisado por expertos en explosivos, indicó a la AFP un portavoz del aeropuerto.

Wizz Air dijo en un comunicado que “el desvío fue realizado de acuerdo con los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos”.

Aer Lingus de Dublín a Roma, desviado a Francia

Además, un vuelo de la compañía Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín (en Irlanda) y Roma (en Italia) fue desviado por la mañana a la base aérea de Évreux, en el noroeste de Francia, debido a una amenaza de bomba, anunciaron las autoridades francesas.

En un comunicado, Aer Lingus aseguró que el vuelo EI402 había “aterrizado con total seguridad” y que la compañía trabajaba para trasladar a los pasajeros a su destino final “lo antes posible”.

Tercer día de falsas alertas esta semana

Es el tercer día esta semana en que el tráfico aéreo sobre Europa fue interrumpido por amenazas de bomba. Hasta 10 vuelos enfrentaron amenazas el martes, que resultaron ser falsas, pero forzaron al cierre de algunos aeropuertos y la movilización de aviones de la fuerza aérea para resguardar los vuelos comerciales.

El lunes, un avión de Wizz Air que iba del aeropuerto Luton de Londres a Sofía, la capital de Bulgaria, fue desviado tras una amenaza de bomba y debió hacer una parada de emergencia en Budapest, escoltado por cazas húngaros.

Estas alertas de bomba, cuya procedencia y motivaciones aún se desconocen, se inscriben en un contexto de recrudecimiento de los ataques híbridos en Europa, a veces vinculados por las autoridades o los investigadores con Rusia o Irán.