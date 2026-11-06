EE.UU. anunció recompensas de hasta 50 millones de dólares por 3 líderes del Tren de Aragua

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que permita localizar y detener, o lograr la condena, de tres presuntos líderes del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano.

El anuncio, realizado el 5 de noviembre, contempla el incremento de las recompensas que ya existían para dos de los señalados, así como la incorporación de un tercer integrante a la lista de personas buscadas por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, los tres señalados son Yohan José Romero, conocido como “Yohan Petrica”; Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “Giovanni” o “El Viejo”, y Juan Gabriel Rivas Núñez, identificado como “Juancho”.

La mayor recompensa corresponde a Romero, por quien Estados Unidos elevó la oferta de cuatro a 20 millones de dólares. En el caso de Mosquera Serrano, el monto pasó de cinco a 15 millones de dólares, mientras que para Rivas Núñez se estableció una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

Rewards up to combined $50M for three Tren de Aragua leaders following Homeland Security Task Force investigationhttps://t.co/HIbfuYAhF6 pic.twitter.com/x2TRHqnkXf — US Attorney SDTX (@USAO_SDTX) November 5, 2026

Según las autoridades estadounidenses, los tres individuos enfrentan acusaciones relacionadas con conspiración para proporcionar apoyo material al Tren de Aragua.

Además, Mosquera Serrano enfrenta cargos relacionados con conspiración para fabricar y distribuir cocaína, así como con la distribución internacional de esta droga. El señalado también figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

Documentos judiciales citados por las autoridades estadounidenses atribuyen a Romero la dirección de operaciones de la organización, mientras que Mosquera Serrano y Rivas Núñez presuntamente estarían a cargo de distintas áreas de sus actividades en el continente.

Las investigaciones también relacionan al Tren de Aragua con delitos como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, secuestro, extorsión, homicidio y operaciones financieras ilícitas.

Como parte de la estrategia para localizar a los tres presuntos dirigentes, el gobierno estadounidense invitó a la población a proporcionar cualquier información que permita conocer su paradero.

El FBI habilitó el número +1-281-787-9939, además de sus oficinas locales y la plataforma oficial tips.fbi.gov para recibir reportes.

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