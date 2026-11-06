El voto latino no se hereda. Se gana con respeto, inversión y resultados

Las elecciones del 3 de noviembre marcaron un momento histórico para la comunidad latina. En Texas, Gina Hinojosa se convirtió en la primera latina electa gobernadora del estado. En California, Xavier Becerra hizo historia al convertirse en el primer latino electo para gobernar el estado más poblado del país.

Estos resultados representan generaciones de lucha por la representación política y envían un mensaje que ningún partido debería ignorar: el voto latino no se hereda, no se garantiza y jamás debe darse por sentado. Se gana con inversión, presencia, respeto y resultados.

Lo ocurrido no se dió por casualidad. Durante meses, organizaciones comunitarias y defensores de derechos civiles trabajaron para fortalecer la participación electoral y proteger el voto frente a litigios, restricciones e intimidación.

La nueva Encuesta al Electorado Estadounidense 2026 confirma lo que estaba en juego. El 72% de los votantes latinos considera que sus derechos y libertades civiles están siendo amenazados o han dejado de ser garantizados, mientras que el 63% teme que sus familias o comunidades puedan ser objeto de acciones gubernamentales por su origen, idioma o situación migratoria.

La economía también fue determinante: el 58% identificó la inflación y el costo de vida como sus principales preocupaciones, y la mitad afirmó que apenas logra cubrir sus gastos. Al mismo tiempo, el 91% apoya un sistema migratorio equilibrado que combine seguridad fronteriza, vías legales y un camino hacia la ciudadanía para residentes de larga duración.

Los latinos quieren seguridad, estabilidad económica, respeto a sus derechos y un gobierno que responda a sus necesidades.

Sin embargo, una comunidad fundamental para la economía y el futuro del país sigue enfrentando una falta de inversión sostenida en su participación política.

Por eso, LULAC, UnidosUS Action Fund, Mi Familia Vota y Latino Victory unimos nuestras fortalezas a través de la coalición Vamos a Votar, y hemos invertido más de 22.1 millones de dólares para registrar, informar y movilizar a cinco millones de votantes latinos.

Invertimos en organizadores comunitarias, conversaciones de puerta en puerta, llamadas telefónicas, información bilingüe y relaciones de confianza. También defendimos el derecho al voto mediante litigios y recursos legales para enfrentar posibles actos de intimidación e interferencia electoral.

Entre esos esfuerzos estuvieron acciones legales contra políticas que permitirían operaciones migratorias en centros de votación y contra intentos de impedir el conteo de miles de boletas en California y otros estados.

El proteger nuestra democracia exige trabajo constante, incluso cuando sus resultados no aparecen en los titulares.

En los últimos meses hemos recorrido Colorado, Pensilvania, Arizona, Miami, Las Vegas y el Valle del Río Grande. La energía fue palpable. Encontramos comunidades preocupadas por el futuro, pero decididas a participar. Escuchamos a familias, trabajadores y empresarios hablar de sus empleos, la educación de sus hijos y su seguridad.

Esa disposición a participar merece atención durante todo el año. Aunque el 61% de los votantes latinos reportó haber recibido contacto de alguna campaña, partido u organización, gran parte de ese contacto ocurrió durante el último mes.

Cuando invertimos en nuestras comunidades, los resultados se sienten. En 2024, casi la mitad de los votantes latinos dijo que nadie los había contactado para hablar sobre las elecciones.

Este año, esa cifra bajó. Nuestra coalición ayudó a cerrar esa brecha saliendo a las calles, tocando puertas, haciendo llamadas y hablando directamente con los votantes. Esto demuestra por qué es importante invertir en nuestra gente y estar presentes todo el año, no solo cuando se acercan las elecciones.

La atención a nuestras comunidades no puede comenzar unas semanas antes de pedirles su voto.

Los resultados reflejan un electorado independiente en sus decisiones. El 17% de los latinos que apoyaron a Donald Trump en 2024 votó por candidatos demócratas a la Cámara de Representantes en 2026. En conjunto, estos candidatos recibieron el 67% del voto latino encuestado. Ningún partido debería interpretar ese respaldo como una garantía para elecciones futuras.

Es importante recordar que cuatro de cada diez latinos que participaron en estas elecciones intermedias votaron por primera vez en el 2022 o después. Estamos ante una nueva generación que ayudará a definir el futuro político del país. Y por esto es imprescindible crear la infraestructura cívica que permita la plena participación de estos votantes.

Ahora comienza otra responsabilidad: convertir la representación en resultados. Las victorias históricas generan expectativas legítimas, aunque sabemos que los desafíos de nuestras comunidades no se resuelven de la noche a la mañana.

Lo que esperamos de los líderes electos es compromiso, diálogo y avances concretos en vivienda, educación, salud, oportunidades económicas, inmigración y derechos civiles.

Nuestra coalición seguirá presente, trabajando con los líderes dispuestos a encontrar soluciones, defendiendo los derechos y fortaleciendo la participación cívica.

El trabajo para las elecciones presidenciales del 2028 comienza hoy. Los próximos dos años serán una oportunidad para construir sobre nuestros avances, mantener activas las redes comunitarias y evaluar el progreso alcanzado.

La comunidad latina participa en nuestra democracia pensando en nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros hijos y las generaciones que vendrán.

Nuestro poder político no puede darse por sentado. Nuestras voces no pueden ser ignoradas. Y nuestros derechos nunca deben considerarse garantizados.

Janet Murguía es presidenta de UnidosUS Action Fund y presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, la organización de derechos civiles y defensa de los latinos más grande del país.

Juan Proaño es director ejecutivo de LULAC, la organización de derechos civiles latinos más antigua de Estados Unidos.

Héctor Sánchez Barba es presidente y director ejecutivo de Mi Familia Vota, organización nacional dedicada a fortalecer la participación cívica y el poder político latino.

Katharine Pichardo es presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory, organización dedicada a ampliar la representación política y el liderazgo latino en Estados Unidos.