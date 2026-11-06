Hyundai Palisade XRT Pro 2027, una SUV familiar que se atreve con el off-road

La comodidad de una SUV familiar no necesariamente tiene que quedarse en el asfalto. Hyundai quiere demostrarlo con la Palisade XRT Pro 2027, una versión que incorpora recursos mecánicos y elementos específicos para afrontar caminos complicados sin renunciar a su vocación de vehículo para viajar con toda la familia.

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La prueba se trasladó hasta los Ozarks, una región entre Arkansas y Missouri, donde el modelo tuvo que enfrentarse a pendientes, superficies irregulares y rutas de tierra. La experiencia sirvió para comprobar cuánto más puede ofrecer esta variante frente a una Palisade convencional.

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Cambios que van más allá de la apariencia

La XRT Pro no se limita a lucir una estética aventurera. Hyundai incorporó neumáticos todoterreno de 18 pulgadas, mayor altura libre al suelo y un diferencial trasero electrónico de deslizamiento limitado, elementos que buscan mejorar la tracción cuando el terreno pierde adherencia.

También cuenta con tracción integral HTRAC de serie, modos de conducción para distintas superficies y ganchos de recuperación delanteros y traseros. El conjunto permite afrontar recorridos más exigentes, aunque no convierte a la Palisade en una todoterreno extrema.

La familia sigue teniendo espacio

El enfoque práctico permanece intacto. La SUV mantiene tres filas de asientos y una configuración para siete pasajeros, con una segunda fila de butacas individuales. El equipamiento incluye climatización de tres zonas, asientos delanteros ventilados, iluminación ambiental y sistema de sonido Bose.

La intención es que quienes viajen a bordo no tengan que sacrificar comodidad cada vez que el camino se complica.

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