Melania Trump recibe en la Casa Blanca a funcionaria rusa acusada de llevarse niños ucranianos

La presencia de una funcionaria rusa señalada por su participación en la deportación forzosa de niños ucranianos marcó uno de los aspectos más controvertidos del encuentro que encabezó Melania Trump en la Casa Blanca. La primera dama recibió a representantes de Rusia y Ucrania para celebrar la tregua humanitaria alcanzada en la localidad ocupada de Oleshky, pero la delegación de Moscú incluyó a Yana Lantratova, sobre quien pesan graves acusaciones de Kiev.

Lantratova, actual comisionada para los Derechos Humanos de Rusia, aparece en el registro de personas señaladas por Ucrania por su presunta participación en el traslado ilegal de menores desde territorios ocupados. Según la inteligencia ucraniana y el diario New York Times, en septiembre de 2022 viajó a la región de Jersón y participó en el traslado de dos niños desde un orfanato hacia Rusia. Uno de ellos habría sido entregado posteriormente en adopción y su identidad modificada.

La Comisionada de Rusia para los Derechos Humanos, Yana Lantratova, ha sido señalada como pieza clave de deportación forzosa de niños ucranianos. Foto AP/Alex Brandon.

En marzo de 2024, el Servicio de Seguridad de Ucrania informó que la funcionaria había sido notificada en ausencia de sospechas por deportación forzada de personas protegidas y violaciones de las leyes y costumbres de la guerra. Se trata de señalamientos oficiales, no de una condena judicial.

La funcionaria compartió espacio con Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin y director del Fondo Ruso de Inversión Directa. Dmitriev fue sancionado por Estados Unidos en febrero de 2022, debido a sus vínculos con el gobierno ruso y su posición al frente del fondo soberano.

Durante la ceremonia, Dmitriev entregó a Melania un dibujo realizado por Lydia, una niña de 11 años, con el mensaje “Amo a Melania”. El enviado aseguró que la menor había elegido vivir en Rusia, una afirmación que contrasta con las denuncias de Ucrania sobre el traslado de menores desde territorios ocupados.

La primera dama, por su parte, agradeció la colaboración de ambos gobiernos y defendió el valor del acuerdo. “Hemos elegido la humanidad por encima de la guerra”, expresó, al pedir que la experiencia de Oleshky sirva para encontrar puntos de entendimiento.

El defensor del pueblo de Ucrania para los derechos humanos, Dmytro Lubinets entrega a la primera dama Melania Trump un galardón estatal durante una reunión con representantes rusos y ucranianos. Foto AP/Alex Brandon.

La tregua estuvo vigente del 27 de octubre al 1 de noviembre y permitió la entrada de alimentos, agua y medicinas, además de la evacuación de cientos de habitantes. Según Melania, cerca de 800 personas pudieron salir de la zona.

El encuentro también contó con el enviado ucraniano David Arakhamia y el defensor del pueblo Dmytro Lubinets. Arakhamia pidió a Melania que continúe sus gestiones para reducir la violencia y ayudar a la población ucraniana.

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