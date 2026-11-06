Rechazo de padres a la vitamina K para sus hijos sigue en aumento: una práctica riesgosa

Un análisis de más de 5.2 millones de historiales médicos, publicado en JAMA, halló que la proporción de recién nacidos que no recibió la inyección de vitamina K aumentó del 3.1 % en 2017 al 6.8 % en 2025. Los médicos consultados dicen que también observan más rechazos en hospitales.

Históricamente, la recomendación ha sido aplicar la vitamina K al nacer para proteger a los bebés de hemorragias graves en los primeros meses de vida. El Dr. Thomas Patterson, un médico pediatra con casi 30 años de carrera, dijo a ABC News que el rechazo de dicha inyección, que antes era una práctica poco común, se ha convertido en algo habitual.

“Antes de 2022, aproximadamente, los casos de rechazo a la vitamina K eran muy esporádicos y raros, y no eran generalizados (…) Ahora he notado un aumento significativo. Un día, atendí a 10 bebés y cinco de ellos recibieron el alta hospitalaria sin vitamina K”, recordó Patterson.

Los médicos señalan que algunos padres confunden la inyección con una vacuna o temen sus conservantes y una advertencia de seguridad que, según explican, se refiere a dosis altas administradas por vía intravenosa a adultos. Recomiendan conversar con un profesional de salud antes de rechazarla. Recalcan que la inyección es una medida preventiva de uso habitual desde hace décadas.

Sin la inyección aumentan riesgos de hemorragia

La vitamina K ayuda a la coagulación de la sangre. Los bebés nacen con reservas bajas, por lo que la inyección se recomienda poco después del parto para prevenir la hemorragia por deficiencia de vitamina K. El estudio encontró mayores tasas de sangrado entre los bebés que no la recibieron, incluidos episodios de hemorragia cerebral.

Las hemorragias graves pueden causar daño cerebral permanente, problemas de movimiento y otras complicaciones. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), cerca de la mitad de los bebés con la forma tardía de la afección sufren sangrado cerebral; algunos casos pueden ser mortales.

Desconfianza hacia las vacunas

La desconfianza hacia las vacunas en Estados Unidos responde a una combinación de factores políticos, sociales e institucionales. Por un lado, ha disminuido la credibilidad pública en agencias federales como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), afectadas por cambios constantes en las políticas sanitarias y la percepción de injerencias políticas. Mientras que, por otro, nombramientos y decisiones polémicas —como las promovidas por el liderazgo del Departamento de Salud bajo figuras como Robert F. Kennedy Jr., de corte crítico con las vacunas y la tecnología de ARN mensajero— han dado mayor visibilidad institucional a teorías conspirativas y dudas científicas.

“Al igual que con los recientes brotes de sarampión, estamos viendo las consecuencias en el mundo real de la creciente desconfianza hacia los médicos y los profesionales de la salud pública”, señaló a CNN la Dra. Elizabeth Wolf, pediatra del Hospital Infantil de Richmond.

Deficiencia de vitamina K al nacer

Los bebés nacen con poca vitamina K porque esta atraviesa muy poco la placenta, sus reservas hepáticas son escasas y su intestino aún no tiene las bacterias que ayudan a producirla. Por eso, todos los recién nacidos tienen niveles bajos al nacer, incluso si la madre tiene una alimentación adecuada.

La vitamina K es necesaria para fabricar varios factores de coagulación. Si sus niveles son bajos, el bebé puede tener mayor riesgo de sangrado, una afección llamada enfermedad hemorrágica del recién nacido o sangrado por deficiencia de vitamina K.

Por esta razón se recomienda administrar una dosis preventiva de vitamina K al recién nacido, normalmente como inyección poco después del nacimiento; ayuda a prevenir sangrados que pueden ser graves

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