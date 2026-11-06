“¡Voy a contárselo al mundo!” La reacción de un preso al dejar el corredor de la muerte en California

Albert Jones, un hombre de 62 años que pasó décadas en el corredor de la muerte de California, no sabía que el gobernador Gavin Newsom había anunciado la conmutación de su condena cuando un reportero del San Francisco Chronicle lo llamó para contárselo.

“¿En serio? ¡Guau!”, respondió Jones, sorprendido. “No sé qué pensar ahora. Tengo que llamar a mi abogado”.

Después de unos segundos, la sorpresa dio paso a la emoción. “Estoy rebosante de alegría”, dijo al conocer que su sentencia de muerte sería cambiada por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, como parte de la decisión que alcanza a los 548 condenados a muerte del estado.

Newsom explicó que tomó la decisión después de años de reflexión y defendió su postura con un argumento contundente. “Creo firmemente que el asesinato con el aval del Estado es incompatible con los valores de California, socava los cimientos de nuestro sistema legal y nos menoscaba a todos”, escribió en una carta dirigida a los habitantes del estado.

Para Jones, el anuncio representó “una carga que se nos quita de encima”. Su historia, sin embargo, está lejos de ser sencilla.

Fue condenado por el asesinato de James y Madalynne Florville, una pareja de adultos mayores que murió apuñalada durante un allanamiento de morada en el condado de Riverside, en 1993. Jones tenía entonces 29 años. Aunque fue declarado culpable, sostiene que es inocente y trabaja con sus abogados en una petición de hábeas corpus para impugnar su condena.

La decisión de Newsom también tiene límites, ya que cerca del 30% de las conmutaciones pueden aplicarse directamente; las restantes necesitan una recomendación de la Corte Suprema de California, debido a que los condenados tienen otros antecedentes por delitos graves.

Además, Jones reconoció que el anuncio provocará dolor e indignación entre familiares de las víctimas. La nieta de la pareja asesinada, Rena MacNeil, había dicho al Los Angeles Times que creía que Jones merecía su condena: “Creo en la ley del talión”.

El propio recluso admite que hay personas que cometieron crímenes atroces, pero insiste en que también hay inocentes condenados a muerte. Desde que salió de San Quentin en 2024, inició un programa de mentoría y prepara bolsas con artículos básicos para otros presos.

Ahora espera que el cambio de sentencia le permita acceder a condiciones menos restrictivas, aunque eso dependerá de la clasificación que determinen las autoridades penitenciarias.

Al despedirse del reportero, Jones resumió su emoción con una frase: “Voy a salir corriendo a contárselo al mundo”.

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