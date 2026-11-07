Mourinho consuela con frase lapidaria al Vasco Aguirre por la derrota con Real Madrid

El director técnico del Real Madrid, José Mourinho, respaldó públicamente a Javier Aguirre tras la victoria de su equipo por 0-3 ante el Valencia en Mestalla, dentro de las acciones de la jornada de LaLiga. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega portugués reveló la conversación privada que sostuvo con el entrenador mexicano y afirmó de manera contundente que la derrota del conjunto local se debió exclusivamente a la disparidad en la calidad individual de ambas plantillas.

El timonel del cuadro madridista restó responsabilidad al ‘Vasco’ Aguirre por el resultado adverso y descartó que su planteamiento táctico fuera el problema del equipo blanquinegro. “Le he dicho a Aguirre que no estuviera triste porque mis jugadores son mucho mejores que los suyos. El problema no es Aguirre; con jugadores como los míos estás más cerca de ganar”, declaró el estratega lusitano ante los medios de comunicación.

José Mourinho compartió lo que le dijo a Javier Aguirre tras la victoria del Madrid sobre el Valencia ??.



El DT del Madrid señaló que el estratega mexicano no es el problema del Valencia y destacó que Aguirre es "un gran entrenador" ?. pic.twitter.com/iJ4Tjkyg14 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 8, 2026

El desarrollo del encuentro reflejó las palabras del técnico portugués desde la primera mitad. El marcador en Mestalla se abrió en el primer tiempo cuando el conjunto merengue aprovechó un rebote en el área para vencer al guardameta local con un remate potente. Minutos más tarde, la ofensiva visitante amplió la ventaja para decretar el dos por cero provisional antes de irse al descanso, lo que dejó las condiciones muy cuesta arriba para la escuadra naranjera.

Para la parte complementaria, el Real Madrid replegó líneas ante los esfuerzos del Valencia, aprovechando los espacios para sentenciar el juego de manera definitiva mediante un contragolpe fulminante que colocó el tres a cero en la pizarra. El panorama para los dirigidos por el técnico mexicano empeoró en la recta final del cotejo tras sufrir una expulsión por tarjeta roja directa, lo que sepultó cualquier intento de reacción en su propio terreno.

José Mourinho: “Le he dicho a Javier Aguirre, no estés triste, mis jugadores son MUCHO MEJORES que los tuyos”



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Con este resultado, el cuadro de Mourinho se mantiene en la disputa directa por el liderato general de la competencia española, encadenando una racha positiva muy importante. Por su parte, el Valencia de Javier Aguirre continúa comprometido en la parte baja de la clasificación general y con problemas urgentes para encontrar regularidad en su estilo de juego debido a los recursos limitados que posee su plantel actual.

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